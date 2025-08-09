Mia Julia will mit Vergewaltigungsstory Opfern Mut machen

Erst Mitte Juni wühlte Mia Julia (38) ihre Fangemeinde mit einer schockierenden und zutiefst persönlichen Erfahrung auf: Die "Mallorca da bin ich daheim"-Interpretin enthüllte in einem Instagram-Statement, dass sie im Alter von 15 Jahren vergewaltigt wurde. Mit ihrem mutigen Schritt verfolgt sie nun ein klares Ziel und erhebt weiter ihre Stimme zu diesem Thema: Sie möchte anderen Betroffenen Hoffnung und Mut machen. "Es ist immer wichtig, wenn man nicht alleine ist, wenn man irgendjemanden im Leben hat, mit dem man redet, sich öffnet, das überhaupt erzählt", erklärte die Partyschlagersängerin im Interview mit Promiflash. Ihre Worte richten sich an all jene, die ihre traumatischen Erlebnisse aus Scham oder Angst verschweigen.

Dabei ist sich Mia Julia bewusst, dass ihre Offenheit nicht nur positive Reaktionen hervorruft. "Ich denke dann immer an die Menschen, denen ich helfen konnte. Und das ist so viel mehr wert", betonte sie im Interview. Sie sei bereit, Kritik oder verletzende Kommentare auszuhalten, wenn ihre Geschichte auch nur wenigen Menschen hilft, sich selbst zu akzeptieren und neuen Lebensmut zu schöpfen. "Dann bin ich gerne der Boxsack für die Gesellschaft. Tretet in mich rein, aber lasst die Menschen, die die Kraft nicht haben, in Ruhe" – so lautet ihr Appell an die breite Öffentlichkeit. Ihr Fokus liegt darauf, dass Betroffene durch ihre Offenbarung möglicherweise den ersten Schritt Richtung Heilung gehen können: "Wenn ich fünf Leuten da draußen helfen konnte, dass die sich wieder finden im Leben, in ihrer Selbstliebe und allem, was dazugehört [...] dann ist schon alles wieder gut", resümierte die Sängerin.

Mia Julia, die durch ihre Karriere auf Malle und zuvor als Erotikdarstellerin bekannt wurde, hat sich im Laufe der Zeit zu einer Stimme entwickelt, die polarisiert, aber auch inspiriert. Bevor sie in Deutschland sowohl als Pornodarstellerin als auch als Sängerin große Bekanntheit erlangte, war sie zunächst fünf Jahre lang als Friseurin tätig. 2009 gab sie Peter Brückner das Jawort, mit dem sie bis heute zusammen ist. Seit 2012 widmet sich das "Onlyfans"-Model auch ihrer zweiten Leidenschaft – der Musik – und betont stets, dass sie all ihre Erlebnisse als wichtigen Bestandteil ihrer persönlichen Entwicklung betrachtet. Abseits der Bühne zeigt sich, wie wichtig ihr das Zwischenmenschliche ist, und sie scheut sich nicht, auch schweren Themen Raum zu geben.

Instagram / mia_julia Mia Julia, Sängerin

IMAGO / foto2press Mia Julia, April 2025

Instagram / peter_brueckner_privat Mia Julia und ihr Ehemann Peter, 2021