Haben sich Mia Julia und Isi Glück doch nicht vertragen?

Zwischen den beiden Sängerinnen Mia Julia (38) und Isabel Glück, besser bekannt als Isi Glück, schien zuletzt Harmonie eingekehrt zu sein. Nach früheren Spannungen, deren Ursprung in Mia Julias Wechsel zum Megapark lag, wirkten die beiden bei öffentlichen Auftritten wieder versöhnt. Doch bei der Premiere der neuen Show von Lorenz Büffel (46), "Die Büffels", kamen Zweifel auf. Mia Julia erklärte Promiflash: "Ich habe sie mit auf den roten Teppich genommen für ein Bild, sodass es offiziell ist, nach dem Motto: 'Ey, es ist alles cool'. Aber ja, es ist halt, wie es ist. Und das ist okay." Damit ließ sie durchblicken, dass die Stimmung zwischen ihnen nach wie vor nicht ganz unproblematisch sei.

Hintergrund der Differenzen könnte der Konkurrenzkampf im umkämpften Partyschlager-Geschäft auf Mallorca sein, besonders rund um die Auftritte im Megapark, wo sich die beiden Sängerinnen regelmäßig die Bühne teilen. Ihr gemeinsames Foto auf dem roten Teppich sollte augenscheinlich symbolisieren, dass sie die Meinungsverschiedenheiten hinter sich gelassen haben. Doch es scheint, als sei der Friede eher oberflächlich. Mia Julias Aussage lässt zumindest Zweifel daran offen, wie herzlich das Verhältnis zwischen den beiden tatsächlich ist.

Mia Julia, die als Sängerin auf Mallorca wahre Erfolge feiert und in der Öffentlichkeit häufig durch ihre frechen Auftritte auffällt, hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie nicht konfliktscheu ist. Isi, die ebenfalls Karriere auf der Partyinsel macht, hat ihrerseits eine treue Fangemeinde, die gewohnt ist, sie als Strahlemädchen zu erleben. Ob die beiden sich wirklich ausgesöhnt haben oder ob ihre Rivalität anhalten wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls scheint die Fotoaktion vorerst mehr Fragen als Antworten aufgeworfen zu haben.

Collage: Mia Julia und Isabel Glück

Isi Glück, Musikerin

Mia Julia im Bierkönig, April 2023