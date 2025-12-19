Geheimnisvoller Airport-Look: Zendaya mit Sturmhaube getarnt

Zendaya (29) hat offenbar versucht, am Flughafen unerkannt zu bleiben. Am Dienstag kam die Schauspielerin bei Eiseskälte am JFK-Flughafen in New York City an. Fotografen hielten dabei fest, wie sie das Gebäude in einem sehr ungewöhnlichen Look verließ: Neben einem stylishen beigen Mantel trug sie eine auffällige Balaclava-Mütze aus Fleece und in einem leuchtenden Orange. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, hatte Zendaya die Haube gegen die Kälte bis oben zugezogen und ein Teil des Stoffs über den Mund gezogen. Red-Carpet-Glamour schien der US-Amerikanerin hier relativ egal zu sein – nicht zu frieren hatte offenbar Priorität.

Von wo Zendaya kam, ist nicht klar, allerdings scheint sie auf dem Heimweg zu sein, denn zusammen mit ihrem Verlobten Tom Holland (29) hat sie ein Apartment in Brooklyn. Das Paar lebt mittlerweile ein echtes Jetset-Leben zwischen New York City, Los Angeles und London. Für ihre Fans sind sie eines der absoluten Traumpaare Hollywoods. Allerdings ging die Fanliebe in den vergangenen Monaten auch immer mal wieder zu weit. Im Herbst belagerten Fans wiederholt ihr Millionen-Anwesen in London, baten um Selfies und Autogramme. Das nahm derart überhand, dass Zendaya und Tom einen zusätzlichen Sicherheitsdienst für ungefähr 1.100 Euro am Tag engagierten. "Sie sind ein junges Paar, das einfach ein normales Leben führen möchte", betonte ein Insider.

Trotz der Widrigkeiten sind Tom und Zendaya ein eingespieltes Team. Die beiden eroberten Hollywood im Sturm und privat wie beruflich könnte es aktuell wohl nicht besser laufen. Schon vor Monaten sollen sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen sein – ihre Verlobung wurde aber bisher nicht offiziell bestätigt. Nur ihr Spider-Man-Co-Star Jacob Batalon (29) verplapperte sich. Eine Hochzeit wird in nächster Zeit wohl aber nicht stattfinden. Die 28-Jährige und der Brite wollen sich angeblich Zeit lassen und darauf warten, dass ihre Terminkalender eine vernünftige Feier zulassen. "Der Prozess hat noch nicht einmal begonnen. Zendaya arbeitet an so vielen Filmen. Sie dreht gerade den nächsten Teil von Dune, also ist sie damit unterwegs", erklärte Zendayas Stylist Law Roach im Juli gegenüber E! News.

Getty Images Zendaya Coleman im Dezember 2024

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler