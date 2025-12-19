"Sister Wives"-Drama: Wollte Janelle Brown zurück zu Kody?

In der aktuellen Folge der Reality-Show Sister Wives auf TLC sorgt Janelle Brown (56) mit einem ehrlichen Geständnis für Aufsehen. Die sechsfache Mutter erzählt, dass sie nach der Trennung von Kody Brown (56) kurzzeitig mit dem Gedanken spielte, zu ihm zurückzukehren. Dieses Nachdenken über ein mögliches Liebes-Comeback schildert sie in einer Szene, in der sie sich erneut mit Kody trifft und seine Entschuldigung anhört. "An irgendeinem Punkt dachte ich: 'Was wäre, wenn wir das wieder hinkriegen würden?'", sagt Janelle in der Sendung. Das Gespräch fand bereits vor einigen Monaten statt, als die aktuelle Staffel gedreht wurde, und wurde nun erstmals im TV ausgestrahlt.

Doch die kurze Hoffnung auf ein mögliches neues Kapitel mit Polygamist Kody verflog für den Reality-Star schnell. In der Folge erklärt Janelle, dass sie bei dem Treffen deutlich gespürt habe, wie weit sie sich innerlich entfernt hat. Entscheidend sei für sie gewesen, dass Kody immer wieder seine große Liebe zu seiner Frau Robyn (47) betont habe. "Er sagt die ganze Zeit, wie sehr er Robyn liebt und dass sie seine wahre Liebe ist und so", berichtet Janelle vor den Kameras von TLC. Ihre Schlussfolgerung fällt klar aus: "Wunderbar. Ihr könnt euch gerne haben", sagt sie in der Sendung. Die Entschuldigung von Kody und das offene Gespräch hätten sich für sie am Ende eher wie der letzte, fehlende Baustein angefühlt, um wirklich abschließen zu können. "Jetzt fühlt sich der Zeitpunkt richtig an", erklärt sie mit Blick auf ihren Wunsch, sich auch spirituell von der Verbindung zu lösen.

Im weiteren Verlauf der Folge erzählt Janelle, dass für sie vor allem das Gefühl wichtig sei, innerlich einen klaren Schlussstrich zu ziehen. Die finanziellen Verbindungen zu Kody seien bereits geklärt, sie lebe inzwischen in North Carolina, ganz in der Nähe ihrer Tochter Madison. Ihr neues Leben spielt sich damit räumlich weit weg von der früheren Großfamilie und Schwesterehefrauen ab. Janelle betont vor den Kameras, dass sie zwar respektvoll zuhöre, was Kody über die schwierigen Jahre nach der Trennung sage, seine Meinung zu ihrer spirituellen Loslösung aber keine Rolle mehr für sie spiele. "Ich weiß nicht, ob ich mich anders fühlen werde, wenn die spirituelle Loslösung durch ist, aber intellektuell werde ich wissen, dass es einen Unterschied gibt." Für Janelle scheint damit vor allem eines im Vordergrund zu stehen: Klarheit für sich selbst und Ruhe für ihr neues Kapitel an der Seite ihrer Kinder.

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown im Jahr 2018

Imago Janelle, Kody und Robyn Brown

Imago Kody Brown mit Robyn, Janelle, Christine und Meri bei Presseterminen zu "The Sister Wives" in Las Vegas