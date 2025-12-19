Royals
Filler-frei: Kimora Lee Simmons befürchtet "verrückten" Look

- Linn Dubbel
Lesezeit: 2 min

Kimora Lee Simmons (50) lässt in einem Interview mit dem Magazin People tief blicken – und das im wahrsten Sinne. Mit ihren 50 Jahren setzt die Reality-TV-Darstellerin auf Natürlichkeit und hat sich bewusst gegen den Trend von Fillern in Lippen, Wangen und Co. entschieden. Stattdessen verfolgt sie das Motto "Nicht übertreiben" und plädiert für ein moderates Schönheitsbewusstsein. "Weniger ist immer mehr", betont sie und führt fort: "Wenn es übertrieben oder 'überfüllt' ist, wie auch immer man es nennen mag, dann sieht es verrückt aus."

Der Schlüssel zu ihrem strahlenden Äußeren sei eine aufwendige Hautpflegeroutine – so komme Kimora auch ohne Eingriffe bestens zurecht. Tägliches Waschen, Toning, Feuchtigkeitscreme, zwei Seren und Augencreme gehören dabei zu ihrem Ritual. Reisen spielen in ihrer Philosophie ebenfalls eine wichtige Rolle. Insbesondere bei Events wie der Fashion Week bewundere sie, wie unterschiedlich Frauen weltweit Schönheit interpretieren. "Wenn man sich umschaut, sieht man, dass nicht alle Frauen gleich aussehen", beschreibt sie.

Einen ähnlich lockeren Umgang, wie mit dem Thema Beauty, pflegt Kimora auch mit ihren Kids. Sie ist die Mutter von den drei Söhnen Kenzo, Gary und Wolfe und ihren Töchtern Aoki und Ming. Als die 23-jährige Aoki jedoch kürzlich anfing, einen 44 Jahre älteren Mann zu daten, war für Kimora eine Grenze erreicht. Was als harmloser Urlaubsflirt begann, entwickelte sich schnell zu einem Medienspektakel, das die gesamte Familie in den Fokus der Öffentlichkeit rückte.

Kimora Lee Simmons, 2023
Getty Images
Kimora Lee Simmons, 2023
Kimora Lee Simmons, Model
Getty Images
Kimora Lee Simmons, Model
Kimora Lee Simmons und Aoki Lee Simmons, 2023
Getty Images
Kimora Lee Simmons und Aoki Lee Simmons, 2023
Was sagt ihr zu Kimoras Beauty-Konzept?
