Sarah Connor schwitzt sich in Form für ihre neue Tour

Wer trainiert hier so hart für den großen Auftritt? Sarah Connor (45) zeigt sich in einem knappen Fitnessoutfit "unten ohne" auf Instagram. Die Sängerin zählt die Tage: In 81 Tagen startet ihre neue Tour, und bis dahin will sie maximal fit sein. Wo? Im Gym, schweißnass nach einer Einheit, die sie sichtbar fordert. Mit dabei: zwei Hanteln, die sie lässig in den Beugen parkt. Ihr sportlicher Gruß an die Community: "Seid ihr fit?" Der verschwitzte, gestählte Körper spricht Bände – und macht neugierig auf das, was die Bühne bald erwartet.

Hinter der lässigen Pose steckt ein knallhartes Programm. Cardio für die Kondition, dazu gezielter Muskelaufbau – Fitnessstudio ist für Sarah derzeit Pflicht. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: Ein Teil der Fans sorgt für den Extra-Schub Motivation und feiert die Disziplin der Sängerin. Andere nehmen es humorvoll und schieben den eigenen Neustart auf nach Weihnachten, wenn Plätzchen und Braten Geschichte sind. Für Sarah bieten die Feiertage dieses Jahr keine Ausreden: Die Tour-Uhr tickt: Je näher der Auftakt rückt, desto konsequenter wirkt ihr Plan zwischen Ausdauer, Kraft und Regeneration.

Für die Musikerin spielt körperliche Fitness schon seit Längerem eine wichtige Rolle, gerade mit Blick auf ihre aufwendigen Live-Shows. Erst vor wenigen Wochen hatte sie Einblicke in ihr intensives Training und ihre Gesundheits-Checks gegeben und gezeigt, wie sehr sie ihren Körper im Blick behält, wenn eine große Tour ansteht. Privat teilt Sarah immer wieder Ausschnitte aus ihrem Alltag zwischen Studio, Familienleben mit ihren vier Kindern und Vorbereitung auf die Bühne. In Interviews betonte sie in der Vergangenheit, wie wichtig ihr diese Balance ist – Zeit mit der Familie, kleine Ruheinseln im Trubel und dann wieder voller Fokus auf Musik und Performance.

Imago Sarah Connor bei der Live-Aufzeichnung von 3nach9 in Bremen am 23.05.2025

Instagram / sarahconnor Sarah Connors Body, Dezembet 2025

Getty Images Sarah Connor, Sängerin