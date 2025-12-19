Wegen Beauty-Ops: Olivia Attwood im Interview beschämt

Olivia Attwood (34) hat in ihrem Podcast "Olivia's House" von einer schmerzlichen Erfahrung während eines Interviews erzählt. Dabei wurde die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin von einer Moderatorin für ihre Schönheitsoperationen kritisiert. Olivia berichtete, dass sie ursprünglich dort war, um ihre Doku-Serie über die Schönheitsindustrie zu bewerben, doch die Fragen fokussierten sich stattdessen auf ihr eigenes Aussehen. "Ich war wie vor den Kopf gestoßen, als sie sagte: 'Ich weiß nicht, was du erreichen wolltest, aber durch die Eingriffe siehst du viel älter aus'", erinnerte sich Olivia. Die Situation sei für sie eine der schlimmsten Erfahrungen ihrer Karriere gewesen.

Neben den negativen Erinnerungen an das Interview sprach die Reality-TV-Darstellerin in ihrem Podcast auch offen über ihre Ehe mit dem Fußballer Bradley Dack. Die beiden hatten im Juni 2023 geheiratet, doch nach eigenen Aussagen verlief ihr Sommer 2025 problematisch. Olivia sprach über einen Ibiza-Urlaub, bei dem Paparazzi sie in gemütlicher Pose mit ihrem guten Freund Pete Wicks (37) ablichteten, was zu Spannungen in ihrer Ehe führte. Sie räumte ein, dass beide Seiten ihren Anteil an den Schwierigkeiten hatten und bekannte: "Ehe ist wirklich verdammt schwer." Doch trotz der Herausforderungen sei sie entschlossen, an ihrer Beziehung zu arbeiten.

Ihre Fans kennen Olivia für ihre Offenheit. Sie spricht häufig über ihre Beauty-Eingriffe und über ihre Erfahrungen in der Öffentlichkeit. Die einstige "Love Island"-Kandidatin setzt sich auch in ihrer Doku-Serie "The Price of Perfection" mit dem Einfluss der Schönheitsindustrie auseinander. Dass sie mit Bradley zwischenzeitlich eine Pause in ihrem Liebesleben einlegte, bevor sie 2018 wieder zueinanderfanden, zeigt auch, wie bewegend die vergangenen Jahre für das Paar waren. Olivia verriet außerdem, dass Bradley demnächst selbst im Podcast auftreten und seine Sicht auf die Dinge schildern wird. Fans dürfen gespannt sein, wie es für die beiden weitergeht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Attwood, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood, 2024