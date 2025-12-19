Kareena Kapoor verrät: So entspannt erzieht sie ihre Kinder

Kareena Kapoor (45) hat laut Indian Express in einem Gespräch mit ihrer Schwägerin Soha Ali Khan offenbart, wie entspannt sie ihre beiden Söhne Jeh und Taimur erzieht. Dabei folgt die Schauspielerin einem Ansatz, den sie selbst von ihren Eltern übernommen hat. "Meine Eltern waren sehr, sehr entspannt in ihrer Erziehung", erklärte Kareena und erinnerte sich daran, dass es nie Druck oder Vorgaben gab, wie sie oder ihre Schwester Karisma Kapoor ihr Leben gestalten sollten. Dieses Umfeld habe ihnen ermöglicht, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und dabei erfolgreich zu sein. "Natürlich gab es die Basics, wie die Bedeutung von Bildung, aber der Rest war uns überlassen", fügte sie hinzu.

In Bezug auf ihre eigenen Kinder verfolgt Kareena eine ähnliche Philosophie. Die Schauspielerin setzt weniger auf Erfolgsziele und mehr auf das Schaffen von positiven Möglichkeiten. Besonders wichtig ist ihr, dass ihre zwei Söhne aktiv sind und sich an der frischen Luft bewegen. "In Mumbai ist es schwer, aber ich ermutige sie zu Sportarten wie Cricket oder Fußball", sagte sie. Auch die Musik spielt eine Rolle in der Familie: "Ich habe ihnen gesagt, dass es nett wäre, ein Instrument zu spielen, weil ihr Vater die Gitarre liebt. Aber wenn sie das nicht wollen, ist das völlig okay." Kareena betonte, dass sie sanfte Anreize setzt, jedoch keine Erwartungen aufbaut.

Dieser entspannte Erziehungsstil scheint tief in Kareenas eigener Familie verwurzelt zu sein. Ihre Eltern, Randhir und Babita Kapoor, gaben ihren Töchtern stets die Freiheit, ihren Weg zu gehen, was Kareena und Karisma zu selbstbewussten Frauen gemacht hat. Kareenas Ansatz erinnert sie an diese Freiheit und scheint auch in ihrer Ehe mit Saif Ali Khan (55) Anklang zu finden. Auf Social Media präsentiert die Familie gelegentlich Einblicke in ihr harmonisches und liebevolles Zuhause – ein Leben, in dem individuelle Entscheidungen und die Freude im Mittelpunkt stehen.

Getty Images Kareena Kapoor beim Red Sea International Film Festival 2024 in Jeddah, Dezember 2024

Instagram / kareenakapoorkhan Kareena Kapoor mit ihren Kindern Jeh und Taimur, Dezember 2024

Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor Khan bei der Feier zum 100. Geburtstag von Raj Kapoor in Mumbai, Dezember 2024