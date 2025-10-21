Starke Übelkeit: Yvonnedilauro macht Schwangerschaftstest

Yvonnedilauro (33) hat ihre Fans mit einem emotionalen Post an ihrem Leben teilhaben lassen: In einem kurzen Instagram-Video macht der Social-Media-Star einen Schwangerschaftstest. Anlass dafür war eine andauernde Übelkeit, die sie den ganzen Tag über gespürt hatte. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal einen Schwangerschaftstest mache, aber mir ist einfach so übel den ganzen Tag und ich kann mir nicht erklären, warum", schreibt sie in ihrem Beitrag. "Ich muss einfach Gewissheit haben und deshalb mache ich den Test", erklärte Yvonne, die den Vertrag für ihr zukünftiges Traumhaus unterschrieben hat, ihren 653.000 Followern und Followerinnen.

Zweifel hätten sie geplagt, da ihre jüngste Tochter noch sehr klein ist: "Ich bin ehrlich, dass ich gerade echt Angst habe." Dennoch zeigte sie sich offen für das, was das Schicksal für sie bereithalten könnte. Nach einer angespannten Wartezeit blickte Yvonnedilauro auf den Test und äußerte ihr Ergebnis: "Ich glaube, ich bin nicht schwanger." Die Influencerin, die bereits Mutter von zwei Kindern ist, offenbarte in ihrem Video, dass ein drittes Kind momentan nicht geplant gewesen wäre. Trotzdem hätte sie es akzeptiert und geliebt, wie auch ihre anderen Kinder: "Ich glaube ans Schicksal, wenn es kommt, dann kommt es."

Ihre ehrlichen Worte und Emotionen fanden nicht nur Zuspruch. "Wenn man einen Schwangerschaftstest mit seinen Followern macht statt mit dem Partner/Ehemann. Aber Hauptsache Klicks", kritisierte eine andere Influencerin in der Kommentarspalte. Auch Fragen wie "Und das muss man jetzt filmen?" demonstrieren das Unverständnis mancher User. Mit ihren Einblicken ins Familienleben, vor allem mit ihrem turbulenten Alltag als Mutter, begeistert sie aber die meisten ihrer Followerinnen und Follower regelmäßig. Für ihre offene und authentische Art wird die Influencerin, die ihre Berühmtheit 2020 zunächst via TikTok aufbaute, von ihrer Community sehr geschätzt.

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, Influencerin

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro mit ihrem Mann Alex, August 2025

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr Partner mit ihrem Baby

