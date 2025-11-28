Notfall: Yvonnedilauro hatte große Angst um ihre Mutter

Ein Schockmoment für Yvonnedilauro (33): Die YouTuberin meldete sich vor einigen Stunden mit einem Tränen-Video bei ihren Instagram-Followern und schrieb: "Es ist etwas Schlimmes passiert..." Ihre Mutter habe einen medizinischen Notfall erlitten und sei vom Rettungswagen abgeholt worden. Wenig später legte Yvonnedilauro die Hintergründe offen. Sie erklärte, dass der Gesundheitszustand ihrer Mama akut beunruhigend gewesen sei: "Ihr Puls war so hoch und sie hatte schlimme Atemnot."

Zugleich entschuldigte sie ihr plötzliches Schweigen im Netz: "Deshalb kam gestern auch nicht mehr viel von mir." Nach dem Einsatz konnte sie immerhin eine vorsichtige Entwarnung geben. Ihre Mutter sei wieder zu Hause, müsse aber auf ihr Herz achten. "Ich möchte jetzt für sie da sein, wie sie es mein ganzes Leben für mich war", schrieb die YouTuberin weiter auf Instagram und kündigte an, sich vorerst auf ihre Familie zu konzentrieren.

Neben den Sorgen um ihre Mutter fordern auch Yvonnes zwei Kinder viel Aufmerksamkeit. Erst vor wenigen Monaten hatte die Influencerin ihr zweites Baby zur Welt gebracht und gab immer wieder ehrliche Einblicke in den oft turbulenten Familienalltag. "Wir sind jetzt einfach Zweifach-Eltern und es ist wunderschön, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung", plauderte Yvonne im April aus.

