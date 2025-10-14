Dicker Klunker: Kim Virginia präsentiert den Verlobungsring

Kim Virginia Hartung (30) präsentierte ihren Instagram-Fans ein besonderes Highlight: Die Reality-TV-Darstellerin zeigte stolz ihren neuen Verlobungsring. Das Schmuckstück, ein goldener Ring mit einem beeindruckenden glitzernden Stein, ist ihr zweites Verlobungsring-Exemplar. Beim zweiten Heiratsantrag ihres Partners Nikola Glumac (29) fiel das ursprüngliche Modell unglücklicherweise ins Meer. Der Termin für die Hochzeit der beiden steht ebenfalls fest – in nur wenigen Tagen sollen sie sich das Jawort geben.

In einem kurzen Clip stellte Kim den Ring vor und nahm die maritime Misere des verlorenen Rings mit Humor. Begleitet von Nikola in passendem Las-Vegas-Look betitelte sie das Video mit: "Verlobungsring-Reveal – da der letzte Ring ja nun einen Meerwert hat. Höhö, Schenkelklopfer." In einer weiteren Kommentarzeile schwärmte sie: "Der Ring ist doch einfach wunderschön, oder?" Auch ihre Fans zeigten sich begeistert. Neben Komplimenten wie "Wunderschön, genauso wie ihr beiden zusammen" gab es auch Anerkennung dafür, dass das Paar die Situation mit viel Leichtigkeit nimmt.

Kim und Nikola sind seit etwa einem Jahr ein Paar. Auch wenn Nikola eigentlich nicht ihrem klassischen "Beuteschema" entspricht, ist Kim überzeugt, in ihm den perfekten Partner gefunden zu haben. Sie lobt besonders seinen positiven Charakter und seine Fähigkeit, ihr auch in schwierigen Momenten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Nun sind die beiden in den letzten Vorbereitungen für ihren großen Tag in Las Vegas und werden in wenigen Tagen Mann und Frau werden.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025