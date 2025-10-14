Endlich verraten: Dann soll Kim-Nikola-Hochzeit stattfinden

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) bereiten ihre Fans weiter auf das romantische Highlight ihres Lebens vor. In ihrer Instagram-Story ließ die 30-Jährige nun durchblicken, dass die große Las-Vegas-Hochzeit unmittelbar bevorsteht. "Genießen noch die letzten 1/2 Tage, als boyfriend und girlfriend … bis wir dann Ehemann und Ehefrau werden", schreibt die Dubai-Auswanderin an ihre Follower. Das genaue Datum bleibt zwar ein Geheimnis, doch überrascht sie mit einem weiteren Detail: "Wir heiraten übrigens in der Nacht."

Die Tatsache, dass die Feierlichkeiten offenbar in den dunklen Stunden stattfinden sollen, wirft besondere Fragen auf: Werden sie sich um Punkt Mitternacht das Jawort geben? Sollte dies der Fall sein, könnten ihre Fans in Deutschland die Zeremonie um neun Uhr morgens mitverfolgen – immerhin soll der spektakuläre Moment live auf Social Media übertragen werden. Details zur Location oder dem Ablauf der Nacht der Nächte halten Kim und Nikola weiterhin unter Verschluss.

Schon in den vergangenen Wochen hatten die beiden bei den Vorbereitungen keine Gelegenheit ausgelassen, ihre Community auf Instagram miteinzubeziehen. Egal ob die Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid oder Nikolas Anprobe "fragwürdiger Anzüge" – alle wichtigen Entscheidungen wurden zusammen mit den treuen Followern getroffen. "Wir stellen mit euch zusammen die gesamte Hochzeit auf die Beine und sind in nicht allzu langer Zeit offiziell Mann und Frau!", verkündeten sie damals begeistert.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac in Las Vegas, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Januar 2025

