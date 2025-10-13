Kevin-Kommentar: Kim Virginia Hartung lassen Shitstorms kalt

Reality-Sternchen Kim Virginia Hartung (30) sorgt erneut für Schlagzeilen, nachdem sie und ihr Partner Nikola Glumac (29) in einen Shitstorm geraten sind. Grund dafür sind angebliche Aussagen des Paares zum kürzlich vermissten Kevin Njie (29), die in der Social-Media-Welt für Diskussionen und Empörung gesorgt hatten. Nun hat sich Kim Virginia selbst zu dem Vorfall in einer Instagram-Story geäußert. "Wir kriegen von Shitstorms fast nie was mit, um ehrlich zu sein. Unsere Anwälte stöbern da rum und drehen ein paar Leute immer links und rechts rum, aber wir sind da raus", erklärte sie darin und machte deutlich, dass sie sich von Negativität kaum beeindrucken lasse.

Aktuell seien Kim Virginia und Nikola zudem extrem eingespannt, weshalb sie kaum Zeit hätten, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Sie hob hervor, dass ihr Fokus auf ihrer Arbeit und ihrem Glauben liege, durch den sie sich größtenteils vor negativen Einflüssen geschützt fühle: "Wir sind so gefestigt in unserem Glauben, dass uns Negativität gar nicht erreicht." Nikola hat sich bisher nicht zum anhaltenden Shitstorm geäußert. Einige Fans warfen den Dubai-Auswanderern sogar vor, den schockierenden Fall von Kevin für Aufmerksamkeit zu nutzen.

Auslöser des aktuellen Shitstorms war ein Kommentar von Kim Virginia, den sie nach Kevins Rückkehr auf Social Media gepostet hatte. Sie schrieb: "Und plötzlich privat – aber bei uns braucht keiner mehr was zu sagen." Viele Nutzer fanden diese Bemerkung respektlos. Unter einem Beitrag von Promiflash häuften sich kritische Stimmen. "Gerade die zwei sollten lieber ganz, ganz leise sein", forderte eine Userin deutlich.

IMAGO / Panama Pictures Kim Virginia, Reality-TV-Bekanntheit

IMAGO / BOBO Kevin Njie bei Fame Fighting 2 im November 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars