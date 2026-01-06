Spoiler: So endet Jans Geschichte bei "Alles was zählt"

Achtung, Spoiler! Bei Alles was zählt nimmt das Schicksal von Jan, gespielt von Daniel Noah, eine herzzerreißende Wendung: Kurz nachdem er Imani (Féréba Koné) auf der Intensivstation geheiratet hat, schlafen die beiden gemeinsam ein. Morgens wacht die Braut jedoch auf und muss feststellen, dass ihr Ehemann nicht atmet. Entsetzt versucht sie, ihn aufzuwecken, doch es ist zu spät. Die Ärztin Vanessa Steinkamp (Julia Augustin, 38) verkündet den Tod von Jan Köster, während Imani an seinem Bett weint.

Inmitten der Trauer drängt die Zeit: Jans Herz soll für eine Transplantation entnommen werden. Damit wird das Klinikpersonal allerdings vor eine unmögliche Entscheidung gestellt. Eigentlich ist das Herz für einen Empfänger in München vorgesehen. Doch vor seinem Tod hatte Jan sich gewünscht, dass es an den sterbenskranken Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich, 65) gehen sollte. Richards Stieftochter Vanessa versucht ihrer Mutter Simone, gespielt von Tatjana Clasing (61), deshalb klarzumachen: "Es ist egal, was Jan wollte. Man kann sich nicht aussuchen, wer seine Organe bekommt."

Richard gehört seit dem Start der Serie im Jahr 2006 zu "Alles was zählt". Vor einigen Monaten erlitt er jedoch einen Herzinfarkt und schwebt aufgrund der Folgeschäden in Lebensgefahr. Für viele Fans der Show ist ein Abschied von dem Urgestein undenkbar. "Ohne Richard? Das geht überhaupt nicht, Simone und der Papa gehören zusammen, nichts darf sie trennen, auch keine Drehbuchschreiber", kommentierte ein User unter einem Instagram-Post der RTL-Sendung. Ein anderer User schrieb: "Oh Gott, ich habe so geheult. Ich glaube, Papa steigt aus."

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Jan Köster (Daniel Noah) und Simone Steinkamp (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Imani (Féréba Koné) und Jan (Daniel Noah) bei "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Richard (Silvan-Pierre Leirich) und Simone (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"