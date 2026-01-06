"Bachelor in Paradise"-Finale: Das wurde aus David und Lissy

Im romantischen Finale von Bachelor in Paradise mussten sich die letzten drei Paare einer alles entscheidenden Frage stellen: Beziehung oder Geld? Auch David Jackson und Lissy Korac standen vor dieser Wahl. Vor ihnen zwei Kästchen – eines mit einem Ring als Symbol der Liebe, eines mit Münzen, die 10.000 Euro repräsentieren. Nach emotionalen Worten beider Seiten entschieden sich die Realitystars für den Ring. Sie stecken sich die Ringe an, fallen sich in die Arme und küssen sich leidenschaftlich. "Ich bin gerade richtig glücklich, genauso wie es ist", schwärmt der einstige Bachelor im Einzelinterview.

Doch hat ihre Beziehung auch nach dem Finale Bestand? Beim großen Wiedersehen verraten die beiden, wie es nach den Dreharbeiten für sie weiterging – und ob sie noch ein Paar sind. "Also, es ist so, dass...", setzt David an, blickt Lissy freudestrahlend an und küsst sie liebevoll. Lissy erzählt, wie sie den Alltag meistern: Sie hätten sich regelmäßig gesehen, die längste Pause habe etwa zwei Wochen betragen. Trotz der Entfernung habe David sie "richtig supportet in allem". Eine Fernbeziehung auf Dauer können sie sich nicht vorstellen – ihr gemeinsames Ziel ist klar: Sie wollen zusammenziehen.

Viele dürfte das Happy End von David und Lissy kaum überraschen. Bereits vor "Bachelor in Paradise" durchliefen die beiden eine Kennenlernphase, die zunächst scheiterte. In der Show fanden sie schließlich wieder zueinander. Doch ihr Liebescomeback blieb nicht ohne Schattenseiten: Schnell kamen böse Gerüchte auf, ihnen wurde vorgeworfen, sich im Vorfeld abgesprochen zu haben. Im Gespräch mit Promiflash räumte Lissy jedoch mit den Spekulationen auf. "Es gab keine Absprache zwischen David und mir", stellte die Influencerin klar. Sie betonte, dass beide zwar gewusst hätten, dass sie für das Format angefragt wurden, aber keinesfalls geplant hätten, als Paar in die Sendung zu gehen.

RTL Lissy Korac und David Jackson bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL David Jackson, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2025

RTL Lissy Korac, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin