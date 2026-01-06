Addison Rae zeigt ihre Figur im knappen Bikini am Strand

Addison Rae (25) hat in Perth die Blicke auf sich gezogen, als sie sich in einem auffälligen G-String-Bikini am Strand präsentierte. Der Social-Media-Star zeigte sich an einem sonnigen Tag in Australien selbstbewusst und posierte ungeniert im Sand. Fotos der Influencerin, die ihren Körper aus verschiedenen Perspektiven zur Geltung bringen und Daily Mail vorliegen, sorgen derzeit für eine rege Diskussion unter ihren Fans und auf sämtlichen Plattformen, auf denen Addison ihre Millionen Follower regelmäßig an ihrem Leben teilhaben lässt.

Die Aufnahmen, die Addison offenbar mit ihrer Community geteilt hat, dokumentieren Momente der Entspannung am Strand. Die Influencerin scheint die Sonne und den Strand von Perth sichtbar zu genießen – eine Kulisse, die perfekt zu den sommerlichen Temperaturen passt. In den sozialen Medien teilen ihre Anhänger ihre Begeisterung über Addisons mutige Outfitwahl, während einige die Freizügigkeit ihrer Bilder infrage stellen. Addison selbst scheint die Meinungen nicht zu stören, da sie mit den Posts offensichtlich ihre sommerliche Leichtigkeit feiern möchte, wie Daily Mail berichtet.

Seit ihrem Durchbruch auf TikTok hat Addison regelmäßig ihre Fans mit ihrem Lifestyle und ihren Modeentscheidungen begeistert. Neben Tanzvideos und Beauty-Inhalten zeigte sie immer wieder, dass sie auch schauspielerische Ambitionen hat, was zu einem Auftritt im Netflix-Film "He’s All That" führte. Addison, die wieder Single ist, hat eine sehr enge Beziehung zu ihrer Familie, auf die sie auch öfter in ihren Beiträgen eingeht. Ihre Offenheit und ihre Art, sich ungeniert vor der Kamera zu zeigen, hat sie zu einem der bekanntesten Social-Media-Stars ihrer Zeit gemacht.

Dimitrios Kambouris/ Getty Images North America Addison Rae auf den CFDA Awards, Oktober 2024 in New York

Getty Images Addison Rae auf der Met Gala 2022

Getty Images Addison Rae bei einer "Einer wie keiner"-Filmvorführung im August 2021