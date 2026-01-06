Nach Rückfall: Manager gibt Update zu Capital Bras Zustand

Capital Bra (31) hat seine Fans mit einem schockierenden Drogengeständnis in große Sorge versetzt: In einem langen Livestream sprach er vor wenigen Tagen offen über seine Sucht, frühere Lügen und persönliche Fehltritte – und zeigte sich dabei sichtlich mitgenommen. Die Community war in heller Aufregung, doch jetzt meldete sich sein Manager Drilon: "Leute, ich weiß, ihr macht euch alle Sorgen um Capi. Ich stehe in sehr engem Kontakt zu ihm. Den Umständen entsprechend geht es ihm aktuell so weit okay", schrieb er auf Instagram. Für viele Fans besonders besorgniserregend: Während des Livestreams lief gut sichtbar dunkelrotes Blut aus Capis Nase. Auch zu diesem alarmierenden Detail äußerte sich Drilon, der dem Rapper privat seit Jahren nahesteht: "Wenn man zu viel Party macht, kann es passieren, dass der Körper nicht mitmacht." Dazu teilte er jüngst ein Video mit dem Titel "Was passiert, wenn du Koks nimmst" und kommentierte entschieden: "Finger weg von dem Scheiß!"

Im aktuellen Update bat Drilon um Ruhe für Capi und kündigte an, dass sich der Rapper selbst bei seinen Fans melden wird, sobald er wieder fit ist. Gleichzeitig berichtete der Musikmanager, der seit sieben Jahren eine On-off-Beziehung mit Rapperin Katja Krasavice (29) führen soll, dass Freund Miriton nach Zypern fliegen wird, um eine engmaschige Betreuung sicherzustellen. "Miri ist auf dem Weg zu Capi. Durch das Unwetter in Berlin konnte er seit gestern nicht fliegen, aber in drei bis vier Stunden ist er bei Capi und wird sich dann 24/7 um ihn kümmern", schrieb Drilon, der laut Raptastisch aktuell selbst verhindert ist, da er gemeinsam mit Katja in Thailand urlaubt.

Drilon begleitet Capital Bra nicht nur geschäftlich, sondern zählt seit Jahren zu seinem engsten Kreis: In der Vergangenheit war er oft an seiner Seite, wenn der Musiker versuchte, von Drogen loszukommen oder private Krisen zu bewältigen. Neben dem Manager gehört auch Freund Miriton zu den Menschen, auf die sich der Rapper offenbar verlassen kann und die nun ihren Alltag umstellen, um bei ihm zu sein. Capital Bra selbst hatte in der Vergangenheit mehrfach darüber gesprochen, wie sehr ihn der Druck des Erfolgs und falsche Entscheidungen belastet haben und wie sehr er sich auf ein kleines, vertrauensvolles Umfeld stützt. Dass sein Team ihn nun nicht mehr allein lassen will, zeigt, welche Rolle persönliche Bindungen für den Musiker abseits von Bühne, Charts und Social Media spielen.

Anzeige Anzeige

Instagram / capital_bra Capital Bra im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

drilon.berlin Musikmanager Drilon, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / capital_bra Capital Bra, Januar 2026