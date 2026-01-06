Katja Krasavice verschiebt groß angekündigten Album-Release

Bittere Nachrichten für die Fans von Katja Krasavice (29): Die Rapperin meldete sich jetzt aus ihrem Thailand-Urlaub bei ihren Followern und verkündete, dass ihr groß angekündigtes Album "Bundeskanzlerin" doch einiges später erscheinen wird als geplant. Statt wie ursprünglich vorgesehen Ende Januar soll das neue Werk nun am 30. März 2026 auf den Markt kommen – inklusive der laut ihr heiß begehrten Fanbox für 49,90 Euro. In einem ausführlichen Instagram-Video wandte sich Katja direkt an ihre Community, entschuldigte sich bei allen, die schon vorbestellt haben, und versprach gleichzeitig, dass die Verschiebung nur aus einem Grund passiert: Um das Projekt noch größer, noch aufwendiger und für ihre Community "perfekt" zu machen.

In ihrem Clip erläuterte die Musikerin, was genau hinter der Verzögerung steckt: Zum einen arbeitet Katja an einem Feature mit "der erfolgreichsten Rapperin in Deutschland" – Fans spekulieren bereits, dass es sich hierbei um Ikkimel (28) handeln könnte. Für diese Kombi wurde ein aufwendiger Videodreh angesetzt, der den ursprünglichen Zeitplan leider gesprengt hat, so die Rapperin. Bereits am kommenden Mittwoch will sie endgültig verraten, um wen es sich bei der Gastsängerin handelt, und eine erste Hörprobe veröffentlichen, um ihren Fans die Wartezeit zu versüßen. Außerdem kündigte sie ein weiteres Feature mit "dem erfolgreichsten Rapper Deutschlands" an – hier wird gemunkelt, dass Capital Bra (31) gemeint sein könnte, der musikalisch ebenfalls von Drilon, Katjas Partner und Manager, betreut wird. Parallel dazu entstehe aktuell noch ein besonders aufwendig produzierter Inhalt für die limitierte Fanbox zum Album, der laut Katja extrem viel Geld und Zeit verschlinge.

Abseits der Release-Planung sucht Katja derzeit Entspannung unter Palmen. Der Thailand-Trip hatte allerdings überraschend holprig begonnen, wie die Rapperin ihre Fans Ende Dezember direkt wissen ließ. Noch im Flugzeug entbrannte ein heftiger Beziehungsstreit mit Drilon, woraufhin Katja einen Livestream startete – vermeintlich, um eine Eskalation zu verhindern. Kurz darauf schien allerdings schon wieder alles geklärt zu sein: Katja und ihr Partner zeigen seither immer wieder kleine Einblicke in den Urlaub und lassen ihre Community an den exotischen Eindrücken teilhaben. Für die Rapperin ist dieser direkte Draht zu den Fans längst Teil ihres Markenkerns – ob als Musikerin, Social-Media-Star oder Unternehmerin.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Sängerin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

drilon.berlin Musikmanager Drilon, Dezember 2025