Teurer Spaß: Dieser Gag kostete Oliver Pocher 20.000 Euro

Oliver Pocher (47) hat in Aaron Troschkes (36) Format "Hey Aaron" eine Anekdote ausgepackt, die davon erzählt, wie ihm ein einzelner kleiner Gag gleich zweimal teuer zu stehen kam. Der Comedian erinnerte sich an einen Auftritt bei Wetten, dass..? – damals mit Gastgeber Thomas Gottschalk (75) –, bei dem er eine junge Zuschauerin mit dem Nachnamen Gottschalk aufs Korn nahm. Als sie ihren Ausweis zückte, witzelte Oliver über ihr Geburtsjahr, das seiner Ansicht nach nicht so recht mit ihrer Optik übereinstimmen wollte. Scherzhaft empfahl er ihr die Teilnahme an der damals gefeierten ProSieben-Beautyshow "The Swan", in der sich Kandidatinnen zahlreichen Schönheitsoperationen unterzogen, um jünger auszusehen. Kostenpunkt für den Scherzkeks: Rund 10.000 Euro Schmerzensgeld.

Wie Oliver im Interview berichtet, hatte die betroffene Frau für die öffentliche Beleidigung ursprünglich einen Geldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich gefordert, bekam am Ende aber deutlich weniger zugesprochen. Doch damit war dieser Disput noch lange nicht ausgetragen: Später griff der Comedian die Geschichte in der Talkshow von Johannes B. Kerner (61) noch einmal auf und kommentierte in seiner typisch bissigen Art, was ihn der Spaß gekostet habe. Ergebnis dieses erneut denkwürdigen TV-Auftritts: noch mal rund 10.000 Euro für die Dame – und eine Lektion für Oliver, die er offenbar nicht so schnell vergisst.

Für Oliver, der längst an juristische Auseinandersetzungen infolge seiner beruflichen Aktivitäten gewöhnt ist, reiht sich die Episode in eine ganze Kette kostspieliger Eskapaden ein. Der Comedian musste erst vor Kurzem wieder tief in die Tasche greifen, als ein Verfahren wegen übler Nachrede in Köln gegen eine Geldauflage beendet wurde und er Geld an mehrere Organisationen zahlen sollte. In Interviews betont Oliver immer wieder, dass er lieber zahlt, als sich lange mit Behörden herumzuschlagen, und sich dann rasch wieder seinem Alltag und seiner Arbeit widmen möchte. So bleibt der 47-Jährige trotz aller Rückschläge seiner Rolle treu: einer öffentlichen Figur, die sich im Spannungsfeld zwischen derb pointiertem Humor, Empfindlichkeiten anderer und den eigenen Konsequenzen bewegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Thomas Burg Oliver Pocher und Thomas Gottschalk, TV-Gesichter

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher in Berlin im September 2025