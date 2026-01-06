Offiziell: Das sind die neuen "Are You The One?"-Kandidaten

Die Liebesvilla öffnet wieder ihre Türen: Ab 20. Januar startet Are You The One? exklusiv auf RTL+ – und Sophia Thomalla (36) führt erneut durch das Flirt-Feuerwerk. Zehn Single-Frauen und zehn Single-Männer ziehen gemeinsam in die Villa, lernen sich kennen, daten, diskutieren und taktieren. Mit dabei: ein von Experten bestimmtes Perfect-Match-System, das im Hintergrund festlegt, wer wirklich zueinander passt. In der kommenden Staffel von AYTO wird es laut RTL wieder abwechslungsreich: Adrianna spielt gern mit den Männern, Alicia sucht endlich ihr Liebesglück, Aurora kämpft mit ihrer Hassliebe zu Männern – und Elena macht unmissverständlich klar, dass sie sich nichts sagen lässt. Auch Ella, Laura, Linda und Marla begeben sich auf die Suche nach ihrem Perfect Match. Marla beschreibt AYTO dabei so, wie sie auch ihr echtes Leben sieht: "Party, Drama, Jungs".

Michelle, Tiziana und Tonia komplettieren die Runde der Single-Ladies. Michelle beschreibt ihren Traummann so: "Er sollte wie meine beste Freundin in männlich sein." Tiziana ist überzeugt, das "Gesamtpaket" zu sein, was sich jeder Mann wünscht, und Tonia setzt vor allem auf Action – sie möchte für die "krasseste Staffel" sorgen. Doch welche Männer treten in dieser Staffel an? Chris sucht eine Frau, die nicht nur gut aussieht, sondern mit der man auch richtig reden kann. Ema liebt "schöne Frauen", während Evi hofft, mit seiner Art zu überzeugen. Jeronymo zeigt eine sehr romantische Seite, genießt es aber besonders, sich selbst "im Spiegel zu betrachten". Jerry möchte mit AYTO aus seiner Komfortzone herauskommen, Julian M. sucht eine Frau, die "kocht wie eine Göttin", und Julian S. wünscht sich, dass seine nächste Beziehung "auch die letzte ist".

Die letzten drei im Bunde: Luke legt Wert auf "Exklusivität" in einer Frau, Meji liebt kleine Spielchen, die für das gewisse "Spice" sorgen, und Noel stellt klar: Für ihn gibt es keine klassischen Männer- oder Frauenrollen – "man hilft sich gegenseitig". Wer tatsächlich sein Perfect Match findet, bleibt abzuwarten. Der Weg zum Glück führt jedoch über Strategie: In Challenges erspielen sich die Singles romantische Dates, um sich näherzukommen und Hinweise zu sammeln. Herzstück jeder Doppelfolge ist die Matching Night: Alle Paare stellen sich auf, doch aufgelöst wird lediglich die Anzahl der richtigen Treffer – nicht, welche Paare korrekt sind. Zusätzlich entscheidet die Match Box über Schicksale: Nur ein ausgewähltes Duo erfährt, ob es ein echtes Perfect Match ist. Klingt einfach – wird aber zum Nervenspiel zwischen Gefühl und Kalkül.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige