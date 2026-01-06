Nikola Grey deutet an: Trägt Kim die Schuld an der Ehekrise?

Nikola Grey (29) äußerte sich kürzlich offen zu seiner Ehekrise mit Kim Virginia (30). Der Reality-TV-Star erklärte auf Instagram, dass sein Vertrauen "kaputt" sei und beide derzeit nicht wüssten, wie es privat weitergehe. Die genauen Hintergründe für ihre Probleme behalten die beiden derzeit für sich – allerdings ließ Nikola durchblicken, dass er Kim die Hauptverantwortung für die Krise zuschreibt. Gleichzeitig räumte er eigene Fehler ein: "Auch wenn Kim viele Fehler gemacht hat, in einem Punkt hat sie recht: Ich hätte sie mit den Hunden nicht alleine lassen dürfen, gerade weil sie krank waren." Mittlerweile komme er seinen Verpflichtungen wieder nach, jedoch sei ihm dies vor ein paar Wochen nicht möglich gewesen. "Habe es nicht mehr ausgehalten, nach dem, was passiert ist zwischen uns, und brauchte einen freien Kopf", betonte er.

Für die Promis unter Palmen-Stars handelte es sich nicht um die erste Krise. Schon in der Vergangenheit teilten sie sowohl Höhen als auch Tiefen mit der Öffentlichkeit. So auch, bevor Nikola für eine kurze Zeit abtauchte: Er veröffentlichte ein kurzes Statement im Netz, in dem er von einer Trennung sprach. In seiner Instagram-Fragerunde erklärte er, in diesem Moment "emotional gehandelt" zu haben, dies in Zukunft jedoch zu unterlassen. "Ich habe Kim ein Versprechen gemacht, dass wir Privates so gut es geht schützen. Ihr habt vielleicht fünf Prozent von dem mitbekommen, was wirklich alles passiert ist", stellte er klar und ergänzte: "Kim will unbedingt kein öffentliches Drama und ich auch nicht, aber in dem Moment war ich emotional unglaublich getroffen und ich bin es auch immer noch, ehrlich gesagt."

Wie es mit dem einstigen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten und seiner Frau weitergeht, bleibt abzuwarten. In seiner Fragerunde gab Nikola jedoch preis, wie ihr Verhältnis aktuell aussieht. Die beiden teilen sich weiterhin ihre Villa, allerdings lebt Nikola derzeit in dem abgetrennten Fahrerraum auf dem Grundstück. Das sei in dieser Situation besser gewesen, erklärte er. Durch den räumlichen Abstand konnten beide die Verantwortung für ihre Hunde gemeinsam tragen, ohne sich privat zu häufig zu begegnen. Auch über den Zustand ihrer Ehe sprach der 29-Jährige sehr offen. "Wir versuchen es einfach ohne Druck zu klären. Wir wissen es momentan beide nicht, was die Zukunft bringt, weil wirklich viel passiert ist, was mein Vertrauen kaputt gemacht hat", erzählte er.

Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, Reality-TV-Star

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025