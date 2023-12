So hart war es für Hendrik Duryn als "Masked Singer"-Mustang

Er spricht aus dem Nähkästchen. Bei The Masked Singer durfte der Mustang als eine von vier verbleibenden Masken im Finale um den Sieg kämpfen. Am Ende reichte es für den darunter singenden Hendrik Duryn (56) jedoch nur für Platz drei. Doch auch nach der Show ist der Schauspieler keineswegs traurig über seine Niederlage. Stattdessen lässt er die schöne Zeit Revue passieren: So war es wirklich für Hendrik als “Masked Singer”-Mustang.

Als der 56-Jährigen erstmals über seine Rolle als Wildpferd informiert worden sei, habe er nicht schlecht gestaunt. Im Interview mit ProSieben verrät er, dass es für ihn eine besondere Herausforderung gewesen sei, in Deutschland "so einen Potenz-Hengst" zu spielen. Auch das Kostüm an sich sei dabei alles andere als ein Kinderspiel gewesen. "Ich habe [es] zum ersten Mal angehabt und gedacht: 'Ich überstehe die erste Show noch nicht mal' – weil null Luft. Das ist eine Presswurst", erinnert er sich.

Dass er es "trotz vieler [negativer] Kommentare bei Social Media" bis ins Finale geschafft hatte, sei rückblickend ganz besonders überraschend, wie er selbst sagt. Dennoch habe er während seiner "The Masked Singer"-Zeit auch jede Menge Zuspruch von den Fans der beliebten Rateshow bekommen. "Es geht ja nicht um dich als Person, sondern um die Figur – und die soll Freude bereiten. [...] Und das war Sinn und Zweck der Übung", betont Hendrik zuletzt.

