Michelle Pfeiffer teilt liebevollen Einblick als Großmutter

Michelle Pfeiffer (67) hat ihre Fans mit einem seltenen Einblick ins Familienleben überrascht – und dabei alle zum Schmunzeln gebracht. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Foto, auf dem sie in einem cremefarbenen Zopfpullover steckt, übersät mit weihnachtlicher Filzdeko: Rentier, Geschenk, Glocke und Zuckerstange. Dazu schrieb sie: "Wenn dich dein Enkelkind in einen Weihnachtsbaum verwandelt…" Der Schnappschuss entstand offenbar zu Hause, mitten im Feiertagszauber – und er zeigt Michelle als stolze Großmutter, die sich bereitwillig von ihrer Enkelin schmücken lässt. In den Kommentaren sammelten sich Reaktionen wie "Sie hat tolle Arbeit geleistet... du siehst umwerfend aus" und "Omas machen alles mit, auch so tun, als wären sie ein Weihnachtsbaum!", die den liebevollen Moment feierten.

Im Gespräch mit People erzählte Michelle, dass sie die Feiertage mit der Kleinen verbringt – das zweite Weihnachten ihrer Enkelin. "Ich habe das vergangene Weihnachten mit meiner Enkelin verbracht. Sie hat da gerade erst gekrabbelt. Dieses Jahr nimmt sie alles viel bewusster wahr", erzählte sie und schwärmte: "Ich bin einfach ganz vernarrt in sie." Öffentlich gemacht hatte die "Scarface"-Darstellerin ihre neue Rolle erst im September 2025 im Podcast "SmartLess": "Ich bin sehr leise damit umgegangen, und es ist – es ist himmlisch. Es ist verrückt." Gleichzeitig habe die neue Phase ihres Lebens ihren Blick auf Arbeit und Familie beeinflusst: "Wenn ich gewusst hätte, dass ich Großmutter werde, hätte ich nicht so viel Arbeit auf mich genommen, aber ich habe alles genossen und bin wirklich dankbar."

Hinter den Kulissen ist Michelles Familiensinn tief verwurzelt. Ihre Tochter Claudia kam Anfang 1993 durch Adoption zu ihr, kurz bevor Michelle ihren Mann David E. Kelley (69) kennenlernte und im November desselben Jahres heiratete. Sohn John folgte 1994. Die Golden-Globe-Gewinnerin gilt als zurückhaltend, wenn es um Privates geht, doch in seltenen Momenten lässt sie erkennen, wie sehr sie die Nähe zu den Ihren schätzt. In Interviews beschreibt sie, wie das Großmuttersein ihre Perspektive verschoben hat: weniger Hetze, mehr Augenblicke, die zählen. Dass sie sich von ihrem Enkelkind bereitwillig in einen "Weihnachtsbaum" verwandeln lässt, passt da perfekt ins Bild – ein kleiner, herzlicher Beweis, dass ihr Zuhause der Ort ist, an dem sie am liebsten glänzt.

Anzeige Anzeige

Instagram / michellepfeifferofficial Michelle Pfeiffer, Januar 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / UPI Photo Michelle Pfeiffer, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Pfeiffer und David E. Kelley, 2017