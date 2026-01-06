Aleks behauptet: Wollte sich Vanessa vor Temptation trennen?

Bei Temptation Island VIP endete Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattus (25) Geschichte auf dramatische Weise. Die Influencerin traf vor den Kameras die Entscheidung, sich von ihrem Verlobten zu trennen. Doch auf Instagram macht der Hobbyboxer nun haarsträubende Andeutungen. "Es gibt Wahrheiten, die ich lange bewusst für mich behalten habe. Nicht, weil sie unwichtig waren, sondern weil ich schützen wollte. Kurz vor der Show stand bereits ein bewusster Abschied von der gegenüberliegenden Seite im Raum (mit dem Hinweis, wegen der Gage dennoch teilzunehmen)", lässt Aleks seine Fans wissen.

Der Influencer behauptet also, dass Vanessa nur wegen der Gage an der Show teilgenommen habe, obwohl sie schon vorher den Entschluss gefasst habe, Aleks zu verlassen. Laut dem Realitystar habe er dies auch in der Sendung gesagt, doch seine Worte seien nicht ausgestrahlt worden. "Ich weiß, dass in diesem Format Männer oft anders wahrgenommen werden und dass Geschichten manchmal zugespitzt werden, um Rollen klar zu verteilen", schreibt er. Dennoch finde er das Narrativ schade, da es ihrer dreijährigen Beziehung nicht gerecht werde.

Vanessa hatte zuvor bereits ausführlich Stellung bezogen und die Zeit nach dem finalen Lagerfeuer als Zäsur beschrieben. In ihrem Statement schrieb sie, wie sie die Ausstrahlung empfunden habe: "Ich bin ehrlich mit euch: Mein Herz ist erneut in tausend Teile zerbrochen. Ihr habt gesehen, dass ich mich am finalen Lagerfeuer von Aleks getrennt habe, nach drei Jahren intensiver Beziehung, Verlobung und gemeinsamer Auswanderung." Sie betonte, dass sie sich in der Zukunft nicht mehr auf "manipulierende Menschen" einlassen wolle.

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."