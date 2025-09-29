Wegen Sommerhaus: Wilson beleidigt Paulina Ljubas und Tommy

Das Sommerhaus der Stars sorgt auch in der aktuellen Staffel wieder für reichlich Gesprächsstoff und Drama. Jetzt stehen Paulina Ljubas (28) und ihr Partner Tommy Pedroni (30) im Mittelpunkt. Reality-TV-Kollege Wilson Coenen äußerte sich in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram abfällig über die beiden. Auf Nachfrage nach seiner Meinung zur Staffel schrieb er: "Schlimm... Finde Paulina und Tommy sind sehr eklige Menschen." Die deutliche Kritik blieb nicht unbemerkt und führte prompt zu einer Reaktion.

Paulina ließ die Kritik nicht unkommentiert. In ihrer eigenen Instagram-Story zeigte sie sich schockiert über die Worte ihres ehemaligen Germany Shore-Kollegen. Sie vermutet hinter Wilsons Aussage eine persönliche Agenda und warf ihm Doppelmoral vor. Schließlich habe er sich bei Love Island VIP als Single ausgegeben, obwohl er angeblich bereits vergeben gewesen sein soll. "Ich glaube, insgeheim bist du sauer, weil du so uninteressant warst für Fame Fighting – weil das wolltest du ja unbedingt gegen Tommy machen." Paulina ergänzte: "Du bist vorne rum immer sau nett und hinten rum kommst du so?"

Paulina und Tommy, die seit Jahren im Reality-TV aktiv sind, zeigen sich auch diesmal stark und kontern die Kritik direkt. Erst vor Kurzem feierte das Paar sein zweijähriges Jubiläum und steht offenbar auch jetzt fest zusammen. Bisher äußerte sich Tommy jedoch noch nicht zu Wilsons Aussage. Ob es am Ende zu einer offenen Konfrontation kommt oder die Fronten weiter verhärtet bleiben, steht noch in den Sternen. Doch eines ist klar: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / paulina_ljubas, Instagram / wilson.jr Collage: Paulina Ljubas und Tommy Pedroni mit Wilson Coenen

Anzeige Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Sommerhaus 2025