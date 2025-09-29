Für Boxkampf: Walentina Doronina hat 10 Kilo abgenommen

Walentina Doronina (25) steht nun vor einer großen Herausforderung: Am Samstag, den 5. Oktober, steigt sie bei The Ultimate Hype gegen ihre Kontrahentin Christin Okpara (29) in den Boxring. In der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm hat der Reality-TV-Star in den vergangenen Wochen beachtliche Fortschritte erzielt. Durch diszipliniertes Training und strenge Ernährung konnte Walentina nun wohl zehn Kilogramm abnehmen. In ihrer Instagram-Story erklärte sie begeistert: "Ich habe einfach schon mein Kampfgewicht erreicht. Meine Disziplin zahlt sich wirklich von Tag zu Tag immer mehr aus."

Der Kampf gegen Christin Okpara gilt als eines der Highlights von The Ultimate Hype, einem Event, bei dem sich Prominente sportlich messen. Für Walentina bedeutete die Vorbereitung jedoch nicht nur körperliche Fitness, sondern auch mentale Stärke. Mit einem speziellen Trainingsplan und klarem Fokus hat sie sich intensiv auf den Kampf vorbereitet. Im Promiflash-Interview betonte sie zuvor: "Ich trainiere wie eine Maschine – zweimal am Tag, sechs Tage die Woche." Ob Walentinas strenge Vorbereitung ihr am Ende den Sieg einbringen wird, bleibt abzuwarten.

Die Reality-Darstellerin ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Schon im Vorfeld lieferte sie sich mit Christin eine hitzige Auseinandersetzung auf Instagram. Dort stichelten beide immer wieder gegeneinander, was die Spannung vor dem großen Showdown zusätzlich anheizte. Auf die Frage eines Zuschauers, ob sie ihre Rivalin sofort K.O. schlagen werde, reagierte Walentina spöttisch: "Ich spiele gerne mit meinem Futter." Ob sie am Samstag im Ring die großen Worte in Taten umsetzen kann, bleibt die wohl spannendste Frage des Abends.

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam Walentina Doronina, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im September 2025