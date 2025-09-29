Chemotherapie: Halsey gibt ein Update zu ihrer Gesundheit

Halsey (31) hat ihren Fans ein emotionales Update zu ihrer aktuellen Gesundheit gegeben. In einem TikTok-Video verriet die Sängerin, die heute ihren 31. Geburtstag feiert, dass sie zuletzt weitere Sitzungen ihrer Chemotherapie durchlaufen hat. Grund dafür sind die Diagnosen Lupus und eine seltene T-Zell-Störung, die sie seit 2022 begleiten. Trotz der Herausforderungen bereitet sich die Musikerin intensiv auf ihre kommende "Back to Badlands"-Tour vor, die am 14. Oktober in Los Angeles starten soll.

Die Erkrankungen, die Halsey betreffen, sind komplex. Lupus ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem das körpereigene Gewebe angreift, was Entzündungen und Schäden an zahlreichen Organen verursachen kann. Die T-Zell-Störung, mit der die "Without Me"-Interpretin ebenfalls zu tun hat, betrifft die Produktion von weißen Blutkörperchen. Die Sängerin sprach in ihrem Video auch offen darüber, wie sehr ihre Energie während der Behandlungsphasen leidet, erklärte aber zugleich, dass die Erholungsphasen zwischen den Therapien ihr neuen Schwung geben.

Halseys mutiger Umgang mit ihren Diagnosen ist geprägt von Offenheit und Optimismus. Zuletzt teilte die Musikerin sogar Vorher-Nachher-Bilder in den sozialen Medien mit ihren Fans, um zu zeigen, wie ihre Krankheit sie verändert hat – äußerlich und innerlich. Obwohl sie viele Jahre auf die richtige Diagnose warten musste, betrachtet sie den heutigen Stand ihres Lebens als "Wunder". Während ihrer gesundheitlichen Herausforderungen hat die Sängerin dennoch stets ihren typischen Humor beibehalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin, im Juni 2022

Anzeige Anzeige

TikTok / halsey Halsey im September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Christian Ender Halsey bei den Filmfestspielen in Venedig

Wie findet ihr Halseys offene Updates zu ihrer Therapie? Tut gut und macht Mut! Mir wäre mehr Privatsphäre lieber – etwas weniger wäre okay. Ergebnis anzeigen