JLo meint: Trennung von Ben Affleck war "das Beste"

Jennifer Lopez (56) hat offen über die Scheidung von Ben Affleck (53) gesprochen und dabei überraschend positive Worte gefunden. In einem Interview mit CBS News Sunday Morning am 28. September beschrieb die Sängerin und Schauspielerin die Trennung als "das Beste, was mir je passiert ist". Sie erklärte, dass sie durch die Erfahrung gewachsen sei und sich auf eine Weise verändert habe, die notwendig gewesen sei. Die Scheidung wurde im Januar dieses Jahres abgeschlossen, demselben Monat, in dem Jennifers neuer Film "Kiss of the Spider Woman" beim Sundance Film Festival Premiere feierte – ein Projekt, bei dem Ben als Executive Producer beteiligt war.

Der Film, der am 10. Oktober in die Kinos kommt, war für Jennifer sowohl Herausforderung als auch Zuflucht in einer schwierigen Zeit. "Es war wie das Beste und das Schlimmste zugleich", beschrieb sie die Erfahrung. Während die Arbeit am Set ihr Freude bereitete, war ihr Privatleben von den Turbulenzen der Trennung überschattet. Dennoch half ihr das Projekt, sich auf ihre Leidenschaft und ihren beruflichen Weg zu konzentrieren. Jennifer betonte, dass sie sich mittlerweile an einem glücklichen Punkt in ihrem Leben befinde und sehr dankbar für die Lektionen sei, die sie während dieser Zeit gelernt habe.

Zusätzlich widmete die Künstlerin den Film ihrer Mutter, Guadalupe Rodríguez, die ihre Liebe zu Musicals entfacht hatte. "Ich bin mit Musicals aufgewachsen, weil meine Mutter sie liebte", erzählte Jennifer. Das Filmprojekt sei somit eine Herzensangelegenheit gewesen, denn es verband ihre Kindheitserinnerungen mit ihrer Karriere. "Kiss of the Spider Woman" ist Jennifers erster Film als Musicaldarstellerin, eine Rolle, auf die sie laut eigener Aussage "ihr ganzes Leben lang gewartet" habe.

Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Getty Images Jennifer Lopez mit ihrer Mutter Guadalupe Rodríguez