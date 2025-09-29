Süßes Foto: Miriam Neureuther zeigt sich erstmals mit Baby

Miriam Neureuther (35) sorgte für Entzückung auf Instagram, als sie vergangene Woche einen besonderen Moment mit ihrem jüngsten Familienmitglied teilte. Das Bild zeigte die stolze Vierfachmama beim Wintershopping, wo sie ihren jüngsten Spross im Arm hält. Besonders bemerkenswert: Bisher hielt sie jegliche Fotos ihres Babys geschickt aus der Öffentlichkeit heraus. Doch diesmal lüftet sie zumindest ein kleines Geheimnis und zeigt das Köpfchen und den Oberkörper ihres Sohnes – allerdings weiterhin mit einem Emoji bedeckt. Der kleine Mann trägt dabei eine niedliche blau-weiß-gestreifte Mütze, die perfekt zum winterlichen Shopping-Ausflug in Garmisch-Partenkirchen passt.

Erst im März hatten die Blondine und ihr Ehemann Felix Neureuther (41) seine Fans mit der Nachricht über die Geburt ihres vierten Kindes überrascht. Bis dahin war die Schwangerschaft ein Geheimnis gewesen – und auch der Name des kleinen Jungen ist nicht bekannt. Gemeinsam mit ihren drei älteren Kindern Matilda, Lotta und Leo genießen die Neureuthers ihren lebhaften Familienalltag, den Miriam immer wieder in charmanten Aufnahmen mit ihren Followern teilt. Ob beim Backen, Joggen oder auf dem Abenteuerspielplatz, die Mutter von vier Kindern gibt regelmäßig Einblicke in das Leben der sportlichen Familie in den bayerischen Alpen.

Dass Miriam und Felix ein starkes Team sind, zeigt sich nicht nur in ihrer liebevollen Elternrolle, sondern auch in ihrem harmonischen Zusammenspiel. Während Felix seine Frau kürzlich als "Organisationstalent" lobte, das stets den Überblick über das Leben mit vier kleinen Kindern behält, gab er sich als eher chaotischer Charakter zu erkennen, der versucht, Miriam so gut es geht zu unterstützen. Mit den Einblicken in ihr Familienleben begeistern sie immer wieder – und auch Felix' Aussage gegenüber Bunte, dass die Familienplanung "sich zeigen wird", lässt Raum für Spekulationen.

Getty Images Miriam Neureuther im Jahr 2015

Instagram / miriamneureuther Miriam Neureuther und ihr Baby, September 2025

Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther mit ihren Kindern, Dezember 2023