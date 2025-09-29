Oliver Pocher wusste: Seine Zeit mit Ex Amira ist "endlich"

Oliver Pocher (47) hat allen Grund zur Freude: Der Comedian feiert die 100. Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42). Ursprünglich war das gemeinsame Projekt nach der Trennung von Amira Aly (33) nur als Notlösung gedacht, doch es kam bei den Hörern überraschend gut an. Das Ehe-Aus von sich und Amira bezeichnet Olli heute als wenig überraschend. Im Gespräch mit Bild sagte er: "Mir war klar, dass die Zeit mit Amira endlich ist."

Laut Olli sei das Verhältnis zu Amira komplizierter geworden, nachdem Gerüchte über eine enge Verbindung zwischen ihr und Motivationstrainer Biyon Kattilathu (41) kursierten. "Dadurch hat sich die Situation so schnell verändert, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt haben Amira und ich keine gemeinsame Basis mehr, dass wir uns noch ernsthaft unterhalten können", erläuterte er. Olli erklärte weiter, dass er damals schnell handeln musste, da noch ein Vertrag über weitere Podcast-Folgen existierte. Innerhalb von 24 Stunden fiel die Entscheidung, eine neue Partnerin zu finden, und Alessandra sprang ein. Der Wechsel zu Alessandra als Podcast-Partnerin fiel ihm nicht schwer, da beide bereits zuvor einen Podcast erfolgreich etabliert hatten. Die Zusammenarbeit mit ihr bewährte sich so gut, dass Olli jetzt sogar plant, die Marke von 200 Folgen zu knacken. "Es gibt noch genug Themen, mit denen sich die Hörer identifizieren können", sagte er.

Trotz der Scheidung sprach Amira in der Vergangenheit offen darüber, dass sie ihrem Ex-Mann Olli auch weiterhin für seine Unterstützung dankbar ist, als es darum ging, eine Verbindung zu ihrem Vater in Ägypten herzustellen. Inzwischen hat Amira ihren Mädchennamen wieder angenommen und lebt in einer glücklichen Beziehung mit Christian Düren (35). Olli wurde zuletzt immer häufiger mit Moderatorin Cathy Hummels (37) bei öffentlichen Veranstaltungen gesehen. Ob sie sich bald in das Beziehungskarussell der Pochers einreiht, bleibt abzuwarten.

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, Februar 2024

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025