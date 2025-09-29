Zweites Kleid: Benny Blanco teilt Hochzeitsfoto mit Selena

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben am vergangenen Wochenende in Santa Barbara geheiratet und ihre Fans begeistert. Im Mittelpunkt stand dabei Selena, die in einem maßgeschneiderten Satin-Hochzeitskleid von Ralph Lauren (85) atemberaubend aussah. Das Kleid mit Halterneck-Design kombinierte die Sängerin mit eleganten, tropfenförmigen Ohrringen von Tiffany & Co., die über zwölf Karat an Diamanten enthielten. Im Laufe des Abends überraschte die Schauspielerin mit einer zweiten Robe. Wie ein neuer Schnappschuss auf Bennys Instagram-Account zeigt, trug sie ein transparentes, mit Spitze besetztes Kleid, das die romantische Stimmung des Tages perfekt unterstrich. "Ich habe eine echte Disney-Prinzessin geheiratet", schwärmt der Musikproduzent unter seinem Beitrag.

Die Fotografin Petra Collins (32), eine langjährige Freundin des Only Murders in the Building-Stars, hielt den Tag in emotionalen Bildern fest. Während Benny und Selena ihre Fans auf Instagram mit Momentaufnahmen ihrer Trauung und des anschließenden Festes erfreuten, bleibt unklar, ob das zweite Hochzeitskleid ebenfalls eine Ralph-Lauren-Kreation war. Es trug jedoch eine ähnliche Silhouette wie das Modell, das Selena zum Ja-Wort trug. Besonders spannend: Die Sängerin trug bereits diesen Frühling bei den Oscars eine Robe von Ralph Lauren, die optisch ein kleiner Vorgeschmack auf ihren Hochzeitslook hätte sein können.

Für Selena ist diese Hochzeit ein Meilenstein in ihrem Privatleben. Mit Benny, der als Musikproduzent ebenso kreativ und erfolgreich ist wie sie, scheint die Sängerin ihr Gegenstück gefunden zu haben. Bereits am Sonntag teilte das Paar erste Eindrücke ihres besonderen Tages: Die zahlreichen Schnappschüsse zeigten die beiden überglücklich und tief verliebt. Während die Disney-Ikone in ihrem eleganten Brautkleid strahlte, machte auch ihr Ehemann eine ausgezeichnete Figur: Der 37-Jährige trug einen stilvollen schwarzen Anzug mit Fliege. Für Selena und Benny beginnt mit ihrem neuen Eheglück ein aufregender Lebensabschnitt, und Fans dürfen sich nun nicht nur auf beeindruckende Looks, sondern auch auf romantische Einblicke in ihr zukünftiges Eheleben freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024