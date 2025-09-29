Dann startet gemeinsame Serie von Tom Beck und Chryssanthi

Die neue ZDFneo-Serie "the other gAIrl" mit Tom Beck (47) und Chryssanthi Kavazi (36) in den Hauptrollen hat nun endlich einen Starttermin: Ab dem 23. November um 20:15 Uhr wird die sechsteilige Miniserie mit allen Episoden à 15 Minuten am Stück ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Folgen laut Fernsehserien.de schon ab dem 7. November online bei ZDF.de streamen. In der Serie stehen Tom und Chryssanthi, die auch im echten Leben ein Paar sind, erstmals gemeinsam vor der Kamera und spielen Frank und Lisa, ein Ehepaar, dessen Beziehung durch eine KI-App völlig auf den Kopf gestellt wird.

Die Geschichte beleuchtet Fernsehserien.de zufolge, wie Frank, ein gestresster Manager, mit Hilfe der KI-App "Maia" seinem Alltagsfrust zu entkommen versucht. Während Lisa, eine Tanzlehrerin, sich um Sohn Valentin und die täglichen Herausforderungen kümmert, blüht Frank durch die künstliche Intelligenz auf. Doch was zuerst als harmlose Technologie erscheint, bringt emotionale Komplikationen mit sich und stellt die Ehe der beiden auf eine harte Probe. Die Serie verbindet wohl humorvolle Momente mit einem kritischen Blick auf moderne Beziehungen und wirft Fragen darüber auf, wie Künstliche Intelligenz unser Leben beeinflussen könnte.

Für das Paar war das gemeinsame Projekt offenbar eine ganz besondere Erfahrung. "Die Dreharbeiten liefen gut, es hat total Spaß gemacht", schwärmte Chryssanthi laut Quotenmeter: "Wir haben uns auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt." Zuvor war Tom vor allem durch Alarm für Cobra 11 bekannt, während Chryssanthi regelmäßig in der Soap GZSZ zu sehen ist. Ihre Fans dürfen sich nun auf ein spannendes Serien-Highlight freuen, das nicht nur die Chemie ihrer Beziehung vor der Kamera zeigt, sondern auch zum Nachdenken über das Zusammenspiel von KI und Menschlichkeit anregt.

Getty Images Schauspieler Tom Beck und Chryssanthi Kavazi

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck mit ihrem Nachwuchs

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi bei der Premiere von "The Gray Man"