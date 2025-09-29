Laura Wontorra flirtet bei "Ninja Warrior Germany" mit ihm

Bei der aktuellen Staffel von Ninja Warrior Germany sorgte der Auftritt von Giovanni Ertl für Staunen und – wie sich herausstellte – auch für Herzklopfen. Der 28-jährige Ninja-Hallen-Geschäftsleiter aus München zeigte beeindruckende Leistungen im Parcours und qualifizierte sich trotz eines Malheurs am Luft-Surfer-Sprung für das Halbfinale, wie das Nachrichtenmagazin Focus berichtet. Doch es war nicht nur seine Geschwindigkeit, die Moderatorin Laura Wontorra (36) faszinierte. "Dieser Oberkörper macht mich wahnsinnig", kommentierte sie augenzwinkernd.

Giovanni ist bereits ein alter Hase bei "Ninja Warrior Germany" und hat in der Vergangenheit viermal das Finale erreicht. Sein Ziel, den Mount Midoriyama zu bezwingen, rückt auch in dieser Staffel wieder in greifbare Nähe. Seine Leichtigkeit und Präzision beeindruckten nicht nur die Moderatoren, sondern auch das Publikum. Doch der Münchner ist nicht der einzige, der beim aktuellen Wettbewerb für Aufsehen sorgt. Vor allem die 17-jährige Ronja Hauser, auch als "Ronja Klettertochter" bekannt, überzeugte mit ihrer Leistung. Obwohl sie an der vierten Landezone stürzte, sicherte sie sich erneut einen Platz unter den Top Ten.

Laura, bekannt für ihre charmante Moderation, sorgt nicht nur mit witzigen Aussagen, sondern auch mit ihrer Lebensfreude immer wieder für Unterhaltung bei der Show. Seit 2021 ist sie Teil des Moderationsteams und begeistert mit ihrer Energie das Publikum. Gemeinsam mit Frank Buschmann (60) und Jan Köppen (42) bringt sie so jede Menge Unterhaltung in die actionreiche RTL-Show, die Jahr für Jahr neue Herausforderungen mit sich bringt.

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

RTL / Markus Hertrich Giovanni Ertl, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Ronja Hauser, "Ninja Warrior Germany"-Kandidatin