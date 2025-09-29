Gesundheitliche Probleme: Dolly Parton verschiebt Live-Shows

Dolly Parton (79) hat jetzt zu ihrer großen Enttäuschung verkündet, ihre bevorstehenden Konzerte in Las Vegas um fast ein Jahr verschieben zu müssen. Die Country-Ikone wandte sich auf Instagram an ihre Fans und erklärte, dass gesundheitliche Gründe hinter dieser Entscheidung stehen. Ursprünglich sollten die Shows laut People Magazine im Dezember 2025 starten. Nun sind sie auf den Herbst 2026 verschoben worden. "Ihr zahlt viel Geld, um mich auftreten zu sehen, und ich möchte für euch mein Bestes geben", schrieb die Sängerin.

Wie die 79-Jährige weiter ausführte, stehen medizinische Eingriffe bevor, die ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. Eine Vorbereitung auf die Konzerte sei derzeit nicht möglich. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, es handle sich vermutlich um ihren "100.000. Check-up", diesmal jedoch nicht bei ihrem plastischen Chirurgen. Bereits im vergangenen Monat hatte Dolly einen Auftritt in ihrem Freizeitpark Dollywood in Tennessee verpasst, People Magazine zufolge wegen Nierensteinen. Trotz der Rückschläge zeigt sie sich optimistisch: "Und macht euch keine Sorgen, dass ich das Business aufgebe, denn Gott hat noch nichts vom Aufhören gesagt", schrieb Dolly. "Aber ich glaube, er sagt mir, dass ich jetzt etwas kürzer treten soll, damit ich bereit bin für weitere große Abenteuer mit euch allen."

Die Country-Ikone, die seit Jahrzehnten mit Hits wie "Jolene" und "9 to 5" weltweit erfolgreich ist, muss neben ihrer Gesundheit auch persönliche Schicksalsschläge verkraften. Erst vor Kurzem verlor sie ihren Ehemann Carl Dean. Im Podcast "Khloé in Wonder Land" verriet sie, dass sie noch immer mit der Trauer kämpfe und es ihr deshalb schwerfalle, neue Songs zu schreiben. Doch immer wieder kehrt Dolly trotz solcher Rückschläge mit beeindruckender Resilienz zurück und verliert die Nähe zu ihrem Publikum nicht. Fans weltweit wünschen ihr eine rasche Genesung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Dolly Parton im Oktober 2023 in Nashville

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton im November 2023

Anzeige Anzeige