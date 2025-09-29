Cathy Hummels blecht für 10. WiesnBummel fünfstellige Gebühr

Cathy Hummels (37) hat in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum ihres beliebten Oktoberfest-Events WiesnBummel gefeiert. Für die glamouröse Veranstaltung lud die Moderatorin und Influencerin am vergangenen Wochenende rund 250 Gäste ein, darunter bekannte Gesichter wie Rapper Kollegah (41), Schauspielerin Jenny Elvers (53) und Komiker Oliver Pocher (47). Doch das feuchtfröhliche Event wurde von einer überraschenden Wendung überschattet. Die Stadt München erhob erstmals eine Lizenzgebühr für Cathys Event – laut Focus wurde die Ex von Mats Hummels (36) für eine fünfstellige Summe zur Kasse gebeten.

Eigentlich sind Social-Media-Aktionen wie Cathys WiesnBummel und die dazugehörigen Aufnahmen nicht genehmigungspflichtig. Grund für die Lizenzgebühr sei jedoch, dass das Event kommerzielle Einnahmen generiert, was die Stadt dazu bewegt hat, einen Teil davon einzufordern, um die Marke Oktoberfest zu schützen. Die Einnahmen fließen laut Stadt nicht in den Gewinn, sondern vollständig in den Markenprozess zum Schutz und zur Pflege des guten Rufs des Oktoberfests. Von der fünfstelligen Gebühr lässt sich Cathy jedoch nicht die Laune verderben – sie lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und betont, ihr WiesnBummel sei in diesem Jahr erfolgreicher denn je ausgefallen.

Der WiesnBummel läuft also wie geschmiert – doch nicht mit allen geschäftlichen Ambitionen hat Cathy ähnlich viel Glück. Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, ist ihr Getränke-Startup Hye zahlungsunfähig und musste Insolvenz anmelden. Eine herbe Enttäuschung für Cathy, wie sie gegenüber Bild erklärte: "Ich besitze eine Firmenbeteiligung, aber die ist leider nichts wert, ohne Umsatz." Sie warte bereits seit Monaten auf ausstehende Zahlungen.

Getty Images Cathy Hummels, Unternehmerin

Getty Images Cathy Hummels, Unternehmerin

Getty Images Cathy Hummels im Mai 2025