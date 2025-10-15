Dicke Tränen: Andrej Mangold spricht über entfremdeten Vater

Andrej Mangold (38) gewährte in der Fernsehsendung Promi Big Brother einen bewegenden Einblick in sein Privatleben. Der Reality-TV-Star berichtete, dass er seit über 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hatte. Dies änderte sich, als dieser sich eines Tages völlig unerwartet bei ihm meldete – allerdings mit der Bitte um Geld. Andrej zeigte sich emotional und sprach offen über seine Ängste und Zweifel, den Kontakt wieder aufzunehmen. "Das ist ein Kreis, der noch nicht geschlossen ist. Und ich möchte den für mich gerne schließen, aber ich habe auch Angst davor", sagte er sichtbar bewegt und verdrückte auch ein paar Tränen.

Der ehemalige Sportler erzählte weiter, dass sein Vater, den er als "Lebemann" beschreibt, viele Jahre mit Feiern und Partys verbracht habe. Nun wurde Andrej von ihm kontaktiert, und er zweifelt daran, ob es wirklich um eine Annäherung geht oder nur um finanzielle Unterstützung. Seine Mitbewohner Erik (26) und Marc (47) hörten ihm aufmerksam zu, als er seine Geschichte teilte, und ermutigten ihn, sich der Herausforderung zu stellen. Marc riet ihm, auf seinen Vater zuzugehen, auch wenn Andrej die Angst vor einer möglichen Zurückweisung offenbar schwer beschäftigt.

Die Szene endete mit einem emotionalen Moment, als die drei Männer sich gegenseitig Trost spendeten und sich umarmten. Andrej, der in der Vergangenheit vor allem für seine Zeit als Profibasketballer und in der Welt des Reality-TV bekannt war, zeigt bei Promi Big Brother eine neue, verletzlichere Seite. In Interviews hatte Andrej bereits zuvor angedeutet, dass ihm seine Familie besonders wichtig ist. Seine Beziehung zu seiner Mutter, die ihm vom Kontakt mit dem Vater abriet, sei bis heute eng. Fans reagieren bisher in den sozialen Netzwerken bewegt auf die Offenheit des beliebten TV-Stars.

Anzeige Anzeige

Joyn Andrej Mangold spricht über das komplizierte Verhältnis zu seinem Vater

Anzeige Anzeige

Joyn Marc Terenzi und Andrej Mangold sprechen über Andrejs Vater im Promi-Big-Brother-Haus

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige