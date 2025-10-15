Im Familienstreit: Victoria Beckham schwärmt von ihren Kids

Victoria Beckham (51) hat in der Show TODAY With Jenna & Friends Gerüchte über einen Familienstreit zurückgewiesen und klargestellt, was ihr wirklich am Herzen liegt. Im Gespräch mit Modeexpertin Zanna Roberts Rassi betonte die Designerin am Mittwoch, dass ihre Kinder und ihr Ehemann David oberste Priorität haben. "Es ist so schrecklich", sagte sie über Schlagzeilen, die ihre Kids betreffen. Sie fügte an: "Für mich und David ist die Art, wie wir mit unseren Kindern kommunizieren, so wichtig." Zu ihrem Nachwuchs erklärte sie: "Ich bin so stolz auf alle Kinder. Sie sind freundlich. Sie arbeiten hart." Victoria nannte sich eine "gute Mutter" und verwies auf ihre neue Netflix-Dokumentation "Victoria Beckham", die ihr den Anlass gab, offen über Familie und öffentliche Wahrnehmung zu sprechen.

Die Modeunternehmerin erklärte, dass sie mit der Serie die Kontrolle über ihre Geschichte zurückholen wolle. "Es gab so viele Geschichten über mich, so viele andere Menschen haben über Jahre meine Geschichte erzählt. Dies ist das erste Mal, dass ich sie zurücknehme und direkt selbst erzähle", sagte Victoria. Sie berichtete zudem, dass David sie ermutigt habe, sich vor die Kamera zu stellen. Gleichzeitig blickte sie auf ihre Karriere: "Ich war vier Jahre bei den Spice Girls. Aber ich wurde so sehr als Posh Spice definiert. Erst jetzt, nach 20 Jahren, kann ich über die Spice Girls sprechen, mehr über meine Familie sprechen, ohne Angst zu haben, dass es Einfluss auf das hat, was ich aufgebaut habe", erklärte sie.

Privat bleiben bei Victoria und David die vier Kinder das Zentrum: Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14). Die Sängerin und der frühere Profi-Fußballer sprechen häufig darüber, wie wichtig ihnen ein enger Draht zu ihrem Nachwuchs ist. In der neuen Netflix-Doku zeigt die Designerin nicht nur Archivmomente aus ihrer Spice-Girls-Zeit, sondern auch Einblicke in den Familienalltag. Für die Fans bedeutet das einen selten persönlichen Blick auf die Dynamik zwischen der Popikone, dem Sportstar und ihren Kindern – jenseits der Schlagzeilen, die sie so oft begleiten.

Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2025

Instagram/ victoriabeckham Familie Beckham, August 2025

Instagram / davidbeckham Designerin Victoria Beckham mit ihren vier Kindern