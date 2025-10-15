Romina Palm oft traurig: Sie sucht sich therapeutische Hilfe

Romina Palm (26) gibt in ihrer Instagram-Story einen offenen Einblick in ihre Gefühlslage. Die Influencerin sei in der letzten Zeit häufig traurig. "Ich habe jetzt lange Zeit versucht, Dinge mit mir selbst auszumachen. Aber das schaffe ich nicht mehr. Meine größte Sorge ist, dass sich meine Probleme negativ auf Hazel auswirken", gesteht die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin. Sie habe deshalb den nächsten Schritt gewagt: "Ich habe mir Hilfe gesucht und morgen meinen ersten Termin bei einer Therapeutin."

Aus diesem Grund reist Romina extra nach Berlin. Eigentlich wohnt die Social-Media-Bekanntheit mit ihrem Verlobten Christian Wolf (30) auf Zypern. In der deutschen Hauptstadt nimmt sie erst einmal an einem persönlichen Kennenlernen mit der Therapeutin teil. Danach gehen die Sitzungen per Video weiter, lässt sie ihre Fans im Netz wissen. Romina ist mit der Entscheidung, sich Hilfe zu suchen, sehr glücklich: "Ich glaube, es wird hart. Aber ich bin stolz darauf, diesen Schritt zu gehen. Für Hazel und mich."

Romina hat schon in der Vergangenheit immer offen über ihre Probleme gesprochen. Erst kürzlich berichteten sie und Christian von Drohungen, die sie übers Handy erhalten haben. "Pass auf dich und deinen Freund auf", hieß es in einer Nachricht an die junge Mutter. Der Unternehmer machte deutlich, dass sie diese Mitteilung ernst nehmen und sich an die Polizei wenden wollen. Er betonte: "Eigentlich wollte ich nicht, aber da Romi auch eine bekommen hat, ist es wohl notwendig. [...] Bei manchen Verrückten weiß man ehrlicherweise nie."

Instagram / rominapalm Romina Palm und Töchterchen Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Tochter Hazel

