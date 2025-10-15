Weihnachtliches Comeback: No Angels kündigen neues Album an

Die No Angels melden sich mit neuer Musik zurück – und es wird weihnachtlich. Bei Instagram kündigen Sandy Mölling (44), Lucy Diakovska (49), Nadja Benaissa (43) und Jessica Wahls (48) an, ihren Fans die besinnliche Zeit mit einem neuen Album zu versüßen. "It's Christmas" heißt die Platte und es ist das erste Weihnachtsalbum der vier. "Nach so vielen Jahren ist es endlich so weit: Wir haben ein Weihnachtsalbum", verkündet die Girlgroup stolz. Lange haben sie davon geträumt und damit es auch wirklich etwas Einzigartiges wird, haben sie sich etwas Besonderes überlegt: Die Songs wurden gemeinsam mit einem Symphonieorchester im Big-Band-Stil aufgenommen.

Die Ankündigung löst bei den treuen Fans der No Angels Begeisterungsströme aus. In den Kommentaren feiern sie das Album schon jetzt. "Freue mich so sehr! Da kann die Weihnachtszeit nur toll werden", schwärmt ein Fan unter dem Post. Ein anderer meint: "Mit Big Band! Oh, wie cool ist das denn? Werdet ihr auch Weihnachtskonzerte machen?" Diese Frage beantwortete die Gruppe bisher nicht, aber es wird sicherlich Gelegenheiten geben, bei denen die Songs live präsentiert werden. Erscheinen wird "It's Christmas" am 21. November, pünktlich zur Vorweihnachtszeit.

Das ganz große Comeback ist das für die No Angels aber nicht. Immerhin standen sie in den vergangenen Jahren immer mal wieder zusammen auf der Bühne. Genau genommen feierte eine von Deutschlands erfolgreichsten Girlgroups schon 2021 ihre große Reunion. Zuvor konzentrierten sich die vier Mädels rund 20 Jahre auf ihre Solo-Karrieren. Wie Nadja gegenüber Promiflash bei den Bunte New Faces Awards im November 2024 verriet, sei es Lucy gewesen, die alle Mitglieder zum Comeback animierte. "Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und dann gesagt: 'Ja, okay, würde ich machen'", erzählte Nadja. Lediglich das ehemals fünfte Mitglied, Vanessa Petruo (45), sagte die Wiedervereinigung schon 2021 ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images No Angels bei der McDonald's Benefiz Gala in München im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images No Angels bei "Die große Schlagerstrandparty" in Gelsenkirchen im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucy Diakovska und Nadja Benaissa beim "RTL Turmspringen"

Anzeige