Michael Wendler gesteht: Laura finanziert das Familienglück

Michael Wendler (53) feierte kürzlich sein musikalisches Comeback und kehrte auf die Bühnen Deutschlands und Mallorcas zurück. Der Sänger, der in der Vergangenheit mit Verschwörungstheorien für Negativschlagzeilen gesorgt hatte, versuchte mit seinem neuen Album "Unfassbar stark" wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. Dass die Rückkehr ins Rampenlicht weit mehr als eine Laune des Sängers ist, berichtete das OK Magazin. Demzufolge soll Michael seinen Fans in einem Livestream gestanden haben: "Ich lebe nur noch von der Kohle von Laura."

In der Vergangenheit hatte Michaels Partnerin Laura (25) sich eine kontroverse Karriere aufgebaut, um den Lebensstil der Familie zu finanzieren. Im Netz verkauft sie seit Längerem freizügige Aufnahmen von sich und teilt pikante Videos. Michael bestätigte laut dem OK Magazin sogar, dass Laura inzwischen die Hauptverdienerin der Familie ist, schließlich "karrt sie das Geld in Schubkarren an". Mit Michaels Comeback auf den europäischen Bühnen könnte Laura, die sich derweil um die gemeinsamen Kinder in Florida kümmert, fortan vielleicht etwas kürzer treten.

Das Comeback von Michael wurde auf Mallorca als echte Sensation gefeiert, nachdem er wegen seiner früheren Kontroversen lange gemieden wurde. Mit großem Einsatz versucht er nun, wieder Fuß in der Schlagerszene zu fassen. In der Vergangenheit bezeichnete sich der Sänger mehrfach als "König des Popschlagers" und sorgte so für viel Aufmerksamkeit. Laura hingegen stand trotz aller Kritik an ihrem Mann stets hinter ihm.

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

