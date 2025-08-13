Der Überraschungshit "Cruel Summer" bekommt dritte Staffel

Vor zwei Jahren flimmerte die zweite Staffel von "Cruel Summer" über die Bildschirme. Nun steht fest, dass die Mystery-Serie eine dritte Staffel bekommen wird. Laut Variety wird auch Olivia Holt (28), die in Staffel eins die Rolle der vermissten Kate Wallis übernahm, wieder zurückkehren. Zudem ist die Schauspielerin dieses Mal als führende Produzentin mit von der Partie. Ob auch noch andere Stars der vergangenen beiden Staffeln dabei sind, ist hingegen noch nicht bekannt.

In Deutschland ist "Cruel Summer" auf Amazon Prime Video abrufbar – und bekam eher weniger Aufmerksamkeit. In den USA hingegen gilt die Serie als echter Hit und gehört auf der Streamingplattform zu den meistgesehenen Titeln. Die erste Staffel spielt beispielsweise in den 90ern. Im Zentrum des Geschehens stehen Kate Wallis (gespielt von Olivia Holt) und Jeanette Turner (gespielt von Chiara Aurelia). Nachdem die beliebte Kate plötzlich verschwindet, wird Jeanette, die bis dato eher eine Außenseiterin ist, quasi zu ihr. Sie übernimmt Freundschaften, den Beliebtheitsgrad und sogar Kates Freund wird ihrer. Als die Blondine aber wieder auftaucht, wird Jeanette beschuldigt, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Aus verschiedenen Perspektiven kommt schließlich nach und nach die Wahrheit ans Licht.

Besonders die erste Staffel hatte das Publikum begeistert. Mit einer beeindruckenden Zuschauerwertung von bis zu 94 % bei Rotten Tomatoes bot sie Spannung, Drama und einen Einblick in dunkle Geheimnisse von Teenagern in einer texanischen Kleinstadt. Mit einem ähnlichen Konzept wie dem neuesten Serienhit "Solange wir lügen" verspricht die neue Staffel also sicherlich wieder einige Überraschungen. Mitte des nächsten Jahres soll die Fortsetzung laut IMDb erscheinen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Olivia Holt im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Holt und Chiara Aurelia im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast der zweiten Staffel "Cruel Summer", Mai 2023