TV-Star Martina Reuter saunierte mit 100 jungen Männern

Martina Reuter (46) wollte sich eigentlich eine erholsame Neujahrsauszeit gönnen. Doch die Ereignisse im Wellnesshotel waren dann doch aufregender als erwartet. In ihrem Podcast "Happy Me" berichtete sie nun von ihrem täglichen Saunagang: "In der Sauna saßen bestimmt 100 Männer, alle unter 25. Ich war die einzige Frau." Manche Damen hätten sich in dieser Situation wahrscheinlich unwohl gefühlt, doch die Moderatorin empfand es nicht als Problem. "Ich habe es einfach genossen", erklärte sie.

Die Styling-Expertin habe sich, ohne mit der Wimper zu zucken, zu den Saunagängern gesetzt. In ihrem Podcast erzählt sie ganz gelassen von dem Vorfall. "Es gibt Schlimmeres, als mit jungen, gut aussehenden Männern in der Sauna zu sitzen", scherzte die Österreicherin. Martina ist bei ihren Fans für ihre lockere Art bekannt. In ihrem Podcast gibt sie regelmäßig Einblicke in ihre Erlebnisse und Gedanken.

Im vergangenen Jahr sprach Martina mit ihren Fans immer wieder über eine große Veränderung in ihrem Leben. Innerhalb von einem Jahr nahm die TV-Bekanntheit 33 Kilogramm ab. Seitdem zeigte sie sich schon stolz bei der Miami Fashion Week im Badeanzug. Obendrein nahm sie im November an einem Bodybuilding-Wettbewerb teil. Stolz teilte die 46-Jährige Fotos der Veranstaltung auf Instagram und schrieb dazu: "Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich einen Willen habe, der stärker ist als jede Ausrede."

Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter, Juli 2025

Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter, Moderatorin

Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter, Moderatorin

