Moderatorin Angela Finger-Erben teilt seltenes Bild mit Mann

Angela Finger-Erben (45) zeigt sich zum Jahresauftakt ganz privat: Die Moderatorin hat am Samstag ein seltenes Urlaubsfoto mit ihrem Ehemann Jens Diestelkamp geteilt. Auf Instagram postete sie eine kurze Fotoreihe, vorneweg ein Solo-Moment am Meer, danach ein inniges Pärchenbild und eine Aufnahme ihrer Füße im Sand. Dazu schrieb sie: "Einfach ganz entspannt am Samstag mal am Strand entlanglaufen … so als ob nix wäre." Offenbar gönnt sich die Moderatorin kurz vor dem Start des Dschungelcamps am 23. Januar, dessen Aftershow sie dann täglich mit Olivia Jones (56) moderiert, eine Auszeit mit ihrer Familie – inklusive ihres Mannes, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist und zwei Töchter hat.

Für Fans ist der Schnappschuss eine Besonderheit. Angela hält ihr Privatleben in der Regel aus der Öffentlichkeit heraus, obwohl sie beruflich nahezu ständig präsent ist – von Temptation Island damals über das Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars bis hin zur Spätschicht bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach", die sie seit 2018 moderiert. Seit 2022 ist sie außerdem fester Teil der Morgenmagazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8". Das Paarfoto mit dem Sportjournalisten wirkt dabei unaufgeregt, fast beiläufig – ein kurzer Blick hinter die Kulissen einer sonst sehr zurückhaltend geführten Liebesgeschichte.

Abseits der Urlaubsgrüße zeigte die 45-Jährige zuletzt auch wieder, wie gelassen sie in ihrem Job agiert. Während des RTL-Spendenmarathons sorgte ein spontaner Studiobesuch des Social-Media-Stars Jens Knosalla alias Knossi (39) für Aufsehen. Der Entertainer tauchte überraschend in der Morgensendung "Punkt 7" auf, griff verschlafen zum Mikrofon und moderierte kurzerhand los: "Guten Morgen am Freitag und willkommen zu Punkt 7. Das sind unsere Themen in den nächsten Minuten, ich bin hier falsch." Angela lachte herzlich und kommentierte den Auftritt mit einem entspannten "Schön, dass du da bist".

ActionPress Angela Finger-Erben beim Rosenball im Hotel InterContinental in Berlin

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben mit ihrem Mann Jens Diestelkamp, Januar 2026

Imago Knossi im April 2025