Samira Yavuz hatte schweres Gespräch mit Nova wegen Trennung

Reality-Star Samira Yavuz (32) hat ein besonders sensibles Mutter-Tochter-Gespräch öffentlich gemacht, das deutlich zeigt, wie sehr der Trennungsalltag ihre Kinder emotional mitnimmt. In ihrer Instagram-Story schilderte die Influencerin eine Szene, als sie abends ihre Tochter Nova ins Bett brachte. Ein Disput über den Wunsch der Kleinen, sich zum wiederholten Mal an diesem Tag umzuziehen, ließ Samira einen strengeren Ton anschlagen, doch dann kippte auch bei Nova die Stimmung: "Mama, sei nicht so böse, sonst bist du gar nicht mehr meine beste Freundin. Aber Papa ist mein bester Freund", zitiert die Influencerin ihre Tochter – eine Aussage, die bei der zweifachen Mutter, die vom Vater der Kinder, Serkan Yavuz (32), betrogen wurde, noch lange nachhallen sollte.

In der ausführlichen Schilderung sprach Samira offen über die Wucht der eigenen Schuldgefühle seit der Trennung. Sie habe das Gefühl, versagt zu haben, und suche nach einem Weg, die Last endlich abzustreifen. Während Nova weinte und versicherte: "Mama, ich liebe dich, aber ich liebe auch Papa", beruhigte Samira ihr Kind: Die Kleine müsse sich niemals entscheiden, beide Eltern seien für sie da. Nach dem Zubettbringen habe sie schließlich selbst bittere Tränen vergossen. "Ich hatte die beschissenste Situation", sagte Samira in Richtung ihrer Community und erklärte, solche Momente würden wohl noch öfter kommen, bis die emotionale Aufarbeitung greife und sie sich die vermeintliche Schuld von den Schultern nehmen könne.

Die Trennung von Serkan beschäftigt Samira nicht nur im Alltag mit Nova und der kleinen Valea, sondern offenbar auch emotional noch sehr stark. Schon an Weihnachten hatte die Influencerin ihren Fans gezeigt, dass sich das Fest ohne ihren Ex-Partner für sie "komplett anders" anfühlt – auch wenn sie mit ihren Liebsten und den beiden Kindern schöne Momente erlebte. Gerade diese Mischung aus neuen Routinen, empfindsamen Kinderfragen und der eigenen inneren Aufarbeitung macht ihren Alltag als getrennt erziehende Mutter derzeit so intensiv und prägt nach wie vor selbst die ruhigen Abendstunden mit ihren Töchtern.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

