Katy Perry und Justin Trudeau feiern wohl Silvester zusammen

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) wollen angeblich gemeinsam ins Jahr 2026 starten – und damit ihr frisches Liebesglück auch an Silvester feiern. Ein Insider verrät Us Weekly, dass die Sängerin und der frühere kanadische Premierminister den Jahreswechsel zusammen verbringen werden und beschreibt die beiden als "sehr verliebt" und völlig vernarrt ineinander. Die 41-Jährige sei "wirklich inspiriert" von Justin und von dem, was er politisch erreicht habe. Schon seit dem Sommer werden die Musikerin und der Politiker immer wieder zusammen gesichtet, nun soll der gemeinsame Silvesterplan das nächste Kapitel in ihrer noch jungen Beziehung sein.

Kennengelernt hat sich das neue Traumpaar der internationalen Bühne im vergangenen Sommer, als Katy mit ihrer "Lifetimes"-Tour in Kanada unterwegs war. Damals wurden sie erstmals gemeinsam gesehen, später hieß es, sie wollten ihre Verbindung eher privat halten, blieben aber weiter in engem Kontakt. Im Oktober folgte dann ein Auftritt in Paris, bei dem die beiden händchenhaltend durch die Stadt spazierten und den Geburtstag der Popsängerin feierten. Zuletzt reisten sie zusammen nach Tokio, wo sie unter anderem den früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida und dessen Frau Yuko trafen. Auf Instagram teilte Katy dazu Pärchenfotos, Clips vom gemeinsamen Sushi-Essen und Eindrücke aus einer lichtdurchfluteten Ausstellung, während Justin auf X von einem "schönen Wiedersehen" mit Kishida schwärmte.

Für Katy ist die junge Liebe die erste große öffentlich bekannte Beziehung, seit sie sich nach zehn Jahren von ihrem Verlobten Orlando Bloom (48) getrennt hat. Mit dem Schauspieler hat sie Tochter Daisy Dove – die beiden konzentrieren sich seit der Trennung auf ein harmonisches Co-Parenting und wollen als Familie weiter präsent sein. Justin war zuvor 18 Jahre mit Sophie Grégoire Trudeau (50) verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Das Paar trennte sich 2023.

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025

Instagram / kishida230 Justin Trudeau, Katy Perry, Yuko Kishida und Fumio Kishida bei einem Treffen in Tokio

Getty Images Katy Perry, April 2025