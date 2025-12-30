Schwanger? Leyla Heiter reagiert auf einen neugierigen Fan

Seit ihrer großen Hochzeit im vergangenen Sommer ist die Kinderplanung von Leyla (29) und Mike Heiter (33) in vollem Gange. In den vergangenen Wochen gab es dazu keine Updates mehr – weshalb ein Fan nun in Leylas Fragerunde auf Instagram nachhakt, ob sie vielleicht schon schwanger sei. Die Reality-TV-Bekanntheit antwortet darauf ehrlich: "Nein, ich bin nicht schwanger." Dazu teilt sie das Foto eines Ovulationstests, der einen leeren Kreis anzeigt – das Symbol dafür, dass die Fruchtbarkeit am Tag des Tests gering ist.

Leyla erklärt weiter: "Auch wenn meine App sagt, dass es gerade die besten Tage wären, sagt der Ovulationstest leider etwas anderes." Bislang hat es also noch nicht geklappt. Leyla scheint sich davon aber nicht stressen zu lassen. "Manchmal hat das Leben einfach seinen eigenen Zeitplan", fügt sie hinzu. Die 29-Jährige und ihr frischgebackener Ehemann lassen sich davon wohl nicht entmutigen – und hoffen auf einen positiven Schwangerschaftstest im Jahr 2026.

Während es für Leyla das erste Kind wäre, ist Mike bereits Vater einer Tochter. Die kleine Aylen wurde im August 2018 geboren und lebt gemeinsam mit ihrer Mama Elena Miras (33) in der Schweiz. Als kleine Halbgeschwister für sie wünschen sich Leyla und Mike, die sich 2024 im Dschungelcamp kennenlernten, am liebsten Zwillinge. Ein doppeltes Babyglück wäre laut Leyla "die Krönung".

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Dezember 2025

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen, August 2024