Der Starttermin für neue "Are You The One?"-Staffel steht

Jetzt ist es offiziell: Am 20. Januar fällt laut RTL der Startschuss für die siebte Staffel von Are You The One? – exklusiv auf RTL+. 21 Single-Frauen und -Männer ziehen dann gemeinsam in die Villa und stellen sich unter den neugierigen Blicken von Moderatorin Sophia Thomalla (36) der wohl kniffligsten Frage des Datings: Wer gehört wirklich zu wem? In Matching-Nights, bei Dates und in prickelnden Momenten wird geflirtet, gefühlt und gefeilscht, während die Kandidaten mit vereinten Kräften versuchen, sämtliche Perfect Matches aufzuspüren – wenn die Gruppe komplett richtig liegt, sind am Ende 200.000 Euro für alle drin.

Die Mechanik bleibt dabei das Herz des Formats: Nur wenn die Gruppe die richtigen Paare identifiziert, darf gejubelt werden. Die Matchbox entscheidet über Wahrheit oder Irrtum, der Boom Boom Room sorgt für intime Momente, und die Matching-Nights geben Woche für Woche Auskunft darüber, ob die Kandidaten auf dem richtigen Weg sind oder wieder bei null anfangen. Der Druck steigt mit jeder Nacht, denn ein falscher Schritt kostet Zeit, Nerven und womöglich die große Liebe – ein richtiger dagegen bringt die Gruppe dem Volltreffer und dem Gemeinschaftsjackpot ein gutes Stück näher.

Welche Kandidaten diesmal um das große Liebesglück kämpfen, hält RTL noch geheim. Klar ist aber: Die Suche nach neuen Singles für die Staffel danach ist längst eröffnet. Bereits vor zwei Wochen rief die Show auf Instagram zur Bewerbung auf – mit sonnigen Versprechen: "Du bist Single und ready für dein Perfect Match? Dann nutze jetzt die Chance: Verreise an einen traumhaften Ort, finde deinen Traumpartner – und sichere dir obendrauf die Aussicht auf einen großen Geldgewinn." Das kam an – der Casting-Post sorgte im Netz schnell für Wirbel.

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin

RTL / Frank Beer Moderatorin Sophia Thomalla und der "Are You The One?"-Cast 2025

RTL Sophia Thomalla, Moderatorin

