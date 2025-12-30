Trauer und Verlust: Diese Stars verloren 2025 ihr Leben

Die Welt der Stars und Sternchen erlebte 2025 ein Jahr voller tragischer Verluste. Besonders schockierte der Juli, als innerhalb von nur fünf Tagen Ozzy Osbourne (†76), Hulk Hogan (†71) und Malcolm-Jamal Warner (55) starben. Während die Ikonen des Rock und des Wrestlings, Ozzy und Hulk, an Herzinfarkten verstarben, ertrank Malcolm-Jamal während eines Aufenthalts in Costa Rica. Im Oktober folgte eine weitere traurige Nachricht, als die Schauspielerin Diane Keaton (†79) in einem Krankenhaus den Folgen einer Lungenentzündung erlag. Bereits im Februar hatte Hollywood vom tragischen Tod von Gene Hackman (†95) erfahren: Der Schauspieler wurde gemeinsam mit seiner Frau Betsy Arakawa tot aufgefunden – sie war an einer durch Hantaviren ausgelösten Erkrankung verstorben, er vermutlich eine Woche später an Herzproblemen. Ebenfalls betroffen machte der Tod des Oscar-Preisträgers Robert Redford (†89), der im September in seinem geliebten Zuhause in Sundance im Kreis seiner Familie von dieser Erde ging.

Auch der Dezember hatte es in sich: Am 19. nahm sich Schauspieler James Ransone (†46) das Leben, am 28. verstarb die Filmlegende Brigitte Bardot (†91). Erschütternd war auch der tragische Tod von Rob und Michele Reiner, die Mitte des Monats in ihrem Haus einem schweren Verbrechen zum Opfer fielen. Als Tatverdächtiger wurde ihr Sohn Nick Reiner (32) festgenommen, der sich seitdem wegen Mordes vor Gericht verantworten muss. Dieser Fall sorgte für besonders großes Aufsehen in Hollywood und hinterließ fassungslose Freunde und Kollegen, aber auch Fans, die noch immer damit hadern, die schrecklichen Ereignisse zu begreifen.

Inmitten dieser traurigen Bilanz wird deutlich, wie eng die Verbindung von schillernden Persönlichkeiten zu ihren Anhängern oft ist. Jeder Verlust löst Wellen der Anteilnahme aus, nicht nur in den Medien, sondern auch bei Fans weltweit, die die Verstorbenen teilweise über Jahrzehnte hinweg begleitet haben. Gleichzeitig rücken die Hinterbliebenen in den Fokus: Familienmitglieder und Freunde stehen vor der schwierigen Aufgabe, Trauer zu verarbeiten und gleichzeitig das Erbe der Verstorbenen zu bewahren. Doch gerade dieses Vermächtnis von Künstlern wie Robert Redford, Diane Keaton oder Brigitte Bardot wird es ihnen ermöglichen, in den Herzen ihrer Fans für lange Zeit weiterzuleben und immer wieder neue Generationen mit ihrem Werk zu inspirieren.

ActionPress Ozzy Osbourne Januar 2020

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

Getty Images Diane Keaton, Dezember 2014

