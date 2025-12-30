Schauspieler Christian Bojidar übernimmt Gastrolle bei GZSZ

Neuer Wirbel auf dem GZSZ-Kiez: Seit Folge 8.422, die bereits auf RTL+ zu sehen ist, mischt Christian Bojidar als exzentrischer Billy Sunset den Berliner Serien-Kiez auf. Der Schauspieler bringt mit seiner "larger than life"-Figur Hollywood-Glamour, Chaos und jede Menge schräge First-World-Problems nach Berlin und trifft dabei mitten ins Herz von Maren, Nina, Yvonne und Katrin, die beruflich mit ihm zu tun bekommen. Während Billy als Celebrity-Kunde seine eigene Hundefuttermarke mithilfe der Agentur female³ launchen will, ist sein Hund Tolstoi ständig an seiner Seite und sorgt für zusätzliche Turbulenzen.

Im Interview mit RTL beschreibt Christian Billy als "manipulativ, stilsicher, einsam, abgehoben, toxisch positiv, bedrohlich, luxuriös, kompromisslos, gerissen und auch ein bisschen charming". Erste Szenen zeigen den VIP als schwierigen Kunden, der Maren zunächst für eine Kellnerin hält, später aber ihre Pitches nutzt – und sie dann zum Hundesitten und Parkservice verdonnert. Gemeinsam mit Nina und Yvonne landet Maren in einer Spritztour im Luxuswagen, bis Tolstoi plötzlich verschwindet. Der Hund taucht bei Nina auf – Billy wittert prompt eine Entführung und bietet Geld. "Billy rauscht irgendwo rein, disst hart – und rauscht wieder raus", schwärmt Christian über die pointierten Dialoge. In den kommenden Folgen treiben Missverständnisse, Geldsorgen und ein Lösegeld-Deal die Story voran, während Katrin als Agenturchefin als Einzige zumindest ansatzweise Billys Respekt bekommt.

Privater wird es, wenn es um Tolstoi geht: Der Vierbeiner ist für den Celebrity "Partner in Crime", Trostspender und Karriere-Booster zugleich. "An dieser tierischen Beziehung zeigt sich Billys menschliche Seite am ehesten", sagt Christian zu dem Sender. Am Set spielte Hundedarstellerin Ebony sich schnell in die Herzen, der Neuzugang berichtet von einer besonderen Verbindung: Anfangs schüchtern, später souverän durch die Kulissen – ein Prozess, der seiner eigenen Ankunft im Team ähnelte. Christian erzählt, GZSZ habe ihm in einer persönlichen Umbruchphase die "geilste Rolle" beschert und einen familiären Raum geschaffen, in dem er Billys ungefilterte Übergriffigkeit und Komik voll ausspielen konnte.

Instagram / christianbojidar Christian Bojidar, Schauspieler

Instagram / solopatrick Patrick Fernandez am GZSZ-Set

ActionPress Eva Mona Rodekirchen und Ulrike Frank im September 2021