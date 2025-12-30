Gerda Lewis' Kennenlernphase ist schon wieder vorbei

Gerda Lewis (33) hat ihren Followern ein ehrliches Beziehungs-Update geliefert: In einer neuen Instagram-Fragerunde erklärte die Influencerin, dass die zarte Kennenlernphase, von der sie vor Kurzem berichtet hatte, bereits beendet ist. Die Reality-TV-Bekanntheit schilderte, dass sie jemanden getroffen habe, sich aber mit der Zeit gezeigt habe, dass es einfach nicht passt. Die Ansage kam direkt auf die Frage, ob sie sich aktuell einen Freund wünsche und wie es privat weitergehe. Ergebnis: Es geht ohne Partner weiter – und das ganz bewusst.

Auf Instagram formulierte Gerda offen, woran es aus ihrer Sicht hakt. "Ich hatte euch ja erzählt, dass ich jemanden treffe, aber dann mit der Zeit festgestellt, dass es das einfach nicht ist", erklärte sie in ihrer Story. Sie überlegt, ob der Zeitpunkt ungünstig gewesen sein könnte: "Vielleicht bin ich auch einfach gerade nicht bereit dafür, jemanden in mein Leben zu lassen oder es war einfach nicht der Richtige." Statt krampfhaft zu suchen, setzt die Influencerin auf Gelassenheit. "Ich bin auf jeden Fall wieder sehr happy Single", betonte sie und legte nach, dass sie nicht verstehen könne, wenn Menschen als Single unglücklich seien. "Ich liebe mein Singleleben, manchmal glaube ich ein bisschen zu sehr, würde euch gerne was davon abgeben, wenn ich könnte", so Gerda weiter.

Die ehemalige Bachelorette hatte erst kürzlich angedeutet, dass es jemanden in ihrem Leben gibt, ohne Namen oder Details preiszugeben. Dass sie ihre Community bei solchen Themen nah mitnimmt, ist Teil ihres Social-Media-Alltags: In Q&A-Runden spricht die Influencerin regelmäßig über Dating, Alltag und Wohlbefinden. Privat pflegt Gerda enge Freundschaften und setzt im Alltag stark auf Routinen aus Sport und Selfcare, die sie ihren Fans oft zeigt. Ihr offener Ton kommt an, gerade wenn es um persönliche Entscheidungen geht – etwa dann, wenn Prioritäten sich verschieben und das eigene Glück nicht von einem Beziehungsstatus abhängt.

Getty Images Gerda Lewis, Mai 2023

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis gibt ein Update zu ihrer Kennenlernphase im Dezember 2025

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin